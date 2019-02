Písek - Další pokračování výtvarných dílen se v písecké dětské galerii Sladovna otevřelo ve čtvrtek 31. ledna. Kreativní ateliér si tentokrát pohrává s tématem konstrukce a dekonstrukce.

Téma se vrací k samým začátkům Laboratoře. „Nejprve to byl kreativní ateliér, který dětem nabízel možnosti, ale nedával žádný konkrétní výstup. Nyní chceme tuto myšlenku opět vzkřísit. Budeme hledat způsoby, jak pracovat s různými přírodními materiály, jako jsou klacíky, dřívka, provázky, motouzy, stavebnice, se kterými budou děti vytvářet různé konstrukce. Cílem je, dát jim možnost a inspiraci, aby mohly samy přemýšlet, jak s materiálem naloží,“ vysvětluje galerijní pedagog Tomáš Novotný.

Na začátku bude velmi prázdný prostor nabízející hodně možností a materiálu. Po třech měsících by celá Laboratoř měla být zastavěna. Jak, to už budou vymýšlet samy děti, samozřejmě s pomocí lektora, který by ale nikdy neměl překročit hranici inspirace.

„Pro Laboratoř je důležité, že s sebou přináší konkrétní zkušenost. Na rozdíl od těch témat, kdy bylo přesně dáno, co má vznikat, ať to byla Animace nebo Bestiář, je tato Laboratoř cestou zpět k hledání výtvarného jazyka,“ dodává Tomáš Novotný.

Nová Laboratoř bude otevřena každou středu od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17. Podle potřeb škol bude otevřeno i další dny pro objednané školní skupiny.



Petr Brůha