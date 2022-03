Mateřinka na Fügnerově náměstí dostane nová okna i zateplení

Písek – 5. mateřskou školu na Fügnerově náměstí v Písku čeká další etapa rekonstrukce. Rada města schválila na svém posledním jednání zadání veřejné zakázky. První etapa se dělala v roce 2020 a stála necelých osm milionů korun. „Nyní je na řadě výměna oken, zateplení objektu, instalace venkovního stínění, sanace části zdi ve dvoře či výměna a repase klempířských prvků,“ nastínila starostka Písku Eva Vanžurová. V plánu je také nainstalovat dopravní výtah pro svislou dopravu stravování, kuchyně dostane novou digestoř a co se týče technického zařízení budovy, bude se řešit vodovod a plynovod, vzduchotechnika, vytápění, systém měření a regulace i elektroinstalace. Předpokládané náklady na energeticky úsporná opatření a zároveň limit, který radní schválili, činí 14 milionů korun. Pokud půjdou práce podle plánu, měly by se stihnout letos přes léto.

V Protivíně hořelo na zámku

Protivín – Čtyři jednotky hasičů byly v sobotu ve večerních hodinách vyslány do Protivína, kde byl v budově zámku ohlášen požár schodů. K požáru vyjeli profesionální hasiči ze stanice Písek a Vodňany a dobrovolné jednotky obcí Milenovice a Protivín. „Hasiči v dýchací technice provedli průzkum bytu rekonstruovaného zámku a požár schodů uhasili během několika minut,“ informovala mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že uvnitř bytu byla jedna osoba na invalidním vozíku, která neutrpěla žádné zranění. Hasiči zakouřený prostor odvětrali. Vyšetřovatel HZS stanovil výši vzniklé škody na 15 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Zápisy do prvních tříd začnou na apríla

Písecko – Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 budou letos 1. a 2. dubna. V pátek 1. dubna to bude od 14 do 17 hodin a v sobotu 2. dubna od 9 do 11 hodin. „Do první třídy se budou zapisovat děti narozené v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dále děti narozené před dnem 1. září 2015, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují,“ informovala Alena Kalinová z odboru školství a kultury MÚ Písek. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Případné žádosti o odklad musí rodiče předat škole nejdéle do 30. dubna a je dobré je již při zápisu doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Divadelně-taneční představení Voda voděnka bude ve Sladovně do dubna

Písek - Každé sobotní odpoledne mohou všichni malí i větší milovníci vody dorazit na interaktivní divadelně-taneční představení Voda voděnka. Hraje se v písecké Sladovně, přesněji v prostorách výstavy Voda mne napadá. Reprízy se konají každou sobotu od 15.30 a 17 hodin až do poloviny dubna, kdy končí také tato výstava. Představení vzniklo pod vedením Petry Peškové, za výrazného přispění Gabriely Kroutilové, Lindy Hampl Mezrové, Rózy Zborníkové, Lucie Fučíkové, Tomáše Machka, Tomáše Novotného, Adama Langera a ve spolupráci s T-Dance. Délka představení je 60 minut, vstupné činí 100 korun. Kapacita je omezená, proto je vhodné rezervovat vstupenky na webu Sladovny www.sladovna.cz.

Vedení města chce debatovat s veřejností

Písek - Rozvoj města, územní plánování, participativní rozpočet, rekonstrukce letního kina, doprava nebo investice do škol jsou témata, o kterých chce vedení města hovořit s občany Písku na setkání, které se uskuteční už tento čtvrtek 3. března od 16.30 hodin v městské knihovně. Prostor bude také na dotazy nebo diskuzi nad tématy, která budou lidi zajímat.