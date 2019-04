Konec března v ZŠ Záhoří patří tradičně Noci s Andersenem. Letošní ročník byl věnován 70. výročí založení nakladatelství Albatros. Prožívali jsme příběh Petra Síse o Robinsonovi. Příběh o Robinsonovi je všeobecně známý, ale ten od Petra Síse je ještě trochu jiný.

Ujasnili jsme si, co to vlastně je to nakladatelství, skládali jsme tangramy i origami ptáka albatrose. Vyzkoušeli jsme si robinsonské dovednosti, psali, kreslili a pekli snídaňové dobroty.

Poprvé se našeho Andersena účastnil také Čtenářský klub při ZŠ, který nám obohatil program o scénické čtení. Všichni jsme se najednou ocitli v knížce a prožili celý příběh Petra, který nakonec zjistil, že má opravdové kamarády a jít na maškarní v masce Robinsona nebyl tak špatný nápad.

Také jsme navštívili obecní knihovnu a přenesli jsme se do příběhu o Krtečkovi a jeho raketě.

Akce se zúčastnili žáci 1. – 4. třídy, ale starší žáci pomáhali s přípravou i zajištěním akce, byli velice zodpovědní a užívali si večer z trochu jiného pohledu.

Do spacáků nás uléhalo kolem 60, usínali jsme únavu a s hlavou plnou zážitků. Ráno si děti odnášely na památku odznak s obrázkem robinsona Petra a hurá vše doma povyprávět.

Jindra Prokopcová