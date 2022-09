Noc literatury je celorepublikový literární happening, jehož smyslem je propagovat evropskou knižní tvorbu. Propojuje současné autory, netradiční místa a známé osobnosti formou veřejného čtení. Písecká knihovna uspořádala akci poprvé v roce 2015, letos jde tedy o 8. ročník. "Abychom naplnili hlavní myšlenku a přivedli zájemce o literaturu na místo, které nebývá s literaturou běžně spojované, oslovili jsme ředitele textilní továrny Jitex COMFORT Radka Slavíčka s prosbou, zda by projekt nepodpořil," uvedla za knihovnu Štěpánka Činátlová a pokračovala: "Vsadili jsme na kartu silné nostalgie, kterou Písečáci k tomuto podniku cítí." Do areálu Jitexu vyrazí zájemci společně svozovým autobusem, a to v 18 hodin od knihovny. Zdarma je sveze společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice.