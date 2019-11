Díky nevidomé studentce konzervatoře Nicol (26), která se pravidelně účastní protestů na kovářovské návsi a zpívá na nich, ví o Kovářovských celá republika. V jejím podání na Letné zazněla píseň Modlitba pro Martu. „Vystoupit před tolika lidmi bylo možná ještě těžší, než kdybych viděla. Byla to velká výzva zpívat písničku Marty Kubišové a nechtěla jsem nikoho zklamat. Ze začátku jsem byla nadšená, ale pak jsem měla obrovskou trému. Naštěstí mě táta s tetou Zuzkou podpořili,“ svěřila se Nicol.

I když před rokem 1989 ještě nebyla na světě, sleduje různé dokumenty, kde se o životě před sametovou revolucí mluví. „Jsem hodně vnímavý člověk a když slyším, jak to bylo za komunistů, kdy popravovali lidi, tak bych určitě nechtěla, aby se něco podobného opakovalo,“ vysvětlila Nicol. Zachování demokracie je důvodem, proč sympatizuje s Milionem chvilek. Nejen Kovářovští jsou na ni pyšní. „Když zpívala, bylo vidět dojetí na tvářích lidí, kteří stáli kolem mě a bylo absolutní ticho. Jeden pán, který viděl naše kovářovské transparenty v tramvaji, mi řekl, že to byla nejdojemnější chvíle z celé demonstrace,“ uvedla Marie Kortanová.

Společně s dalšími účastníky se shoduje na tom, že asi málokdo věří, že by premiér do konce roku odstoupil. To požaduje Milion chvilek. „Ale dlouhodobá naděje na změnu tady je. Cítila jsem mezi lidmi na Letné ještě větší soudržnost než v červnu. A lidí přišlo určitě mnohem víc,“ dodala.