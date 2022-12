„Hledaný neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě. Mohl by se pohybovat v Plzeňském i v Jihočeském kraji,“ uvedla Červenková. Podle informací Deníku to není poprvé, co muž porušil léčbu, údajně protialkoholickou, a z léčebny zmizel. „Utíká opakovaně,“ potvrdila Červenková.

Hledaný Václav Vilímek.Zdroj: PČR

Hledaný je vysoký 170 cm, hubené postavy, má oválný obličej, krátké hnědé vlasy, šedo-modré oči a má neoholené vousy. V době odchodu měl na sobě tmavě modré tepláky, kostkovanou košili, tmavě modrou mikinu a na nohou měl gumové pantofle. Na hřbetu pravé ruky má vytetovány tři číslice sedm.

Policisté žádají všechny, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešovaného, aby tak neprodleně učinili na jakékoliv služebně Policie ČR nebo zavolali na tísňovou linku 158.

