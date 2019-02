Písečáků se prostřednictvím ankety ptá komise pro životní prostředí, která se rozhodla znovu otevřít téma používání zábavní pyrotechniky a jejího vlivu na životní prostředí. Svůj názor můžete sdělit do 15. března na webu města.

Vytvořením vyhlášky o zákazu používání pyrotechniky ve městě se zabývali písečtí radní i zastupitelé začátkem loňského roku. Nakonec ho však neschválili. Jako hlavní argument tehdy zazněla obtížná vymahatelnost jejího dodržování.

Rozhodně by nebylo jednoduché uhlídat, aby lidé vyhlášku respektovali. Na druhou stranu, za zkoušku by to určitě stálo. Ono totiž když se chce…

Co se podle mě ještě dá pochopit, jsou silvestrovské či novoroční ohňostroje. Kdyby šlo o jednu hodinu, kdy si milovníci pyrotechniky vybouchají rachejtle, nebo o pár minut, na které města připraví ohňostroj, asi by toi odpůrci této „zábavy“ dokázali tolerovat. Když má ale někdo potřebu od poloviny prosince bouchat petardy, asi to úplně chápat nejde. Je to totiž velice krušné období pro pejskaře a jejich miláčky. A nejen pro ně. Jak se asi každodenní rány líbí ostatním zvířatům? Podle mě ten nejnádhernější ohňostroj nestojí za utrpení, které působí zvířatům. Natož nějaká petarda, která neumí nic než ohlušující ránu.