S čím se jako volič nedokáže ztotožnit, je odstoupení dvou zvolených zastupitelů a nástup jejich náhradníků, z nichž jeden podle jeho názoru nemá k Písku žádnou vazbu. "Po volbách jsem zaslechl povídačky o tom, že Michal Drnec odstoupí, aby uvolnil místo Josefu Knotovi. Nesmysl, říkal jsem si. Ředitel gymnázia je vysoká morální autorita a ten určitě nedopustí, aby demokratická vůle voličů nebyla respektována," uvedl František Losos s tím, že nechápe, proč lidé kandidují, když vlastně nechtějí vykonávat funkci zastupitele. "Po čase jsem vychladnul a říkal si, že třeba mají Michal Drnec a Jan Taraba pádný důvod, proč rezignovali. Voliči by si ho však podle mě zasloužili znát," konstatoval.

Ředitel píseckého gymnázia Michal Drnec, který byl v uplynulém volebním období členem zastupitelstva a letos se tam dostal jako jeden ze dvou kandidátů z uskupení Vaše volba, svou rezignaci příliš komentovat nechtěl. "Byl bych rád, kdyby lidé respektovali mé rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl po dlouhodobém zvažování," uvedl Michal Drnec, kterého v píseckém zastupitelstvu vystřídal Josef Knot.

OBRAZEM: Na písecké radnici přivítali devatenáct nových občánků. Podívejte se

Jak uvedl předseda sdružení písecké ODS a místostarosta města Michal Přibáň, k rezignaci jeho stranického kolegy Jana Taraby vedly vážné osobní důvody. "Podle zákona požádal o odstoupení a v zastupitelstvu ho nahradil Martin Hrinko," komentoval.

Právě k náhradníkovi ODS má František Losos další připomínku. Martin Hrinko podle něj nesplňuje volitelnost, tedy vazbu na město Písek. "Zatímco u Josefa Knota toto rozporovat nejde, v případě Martina Hrinka jsem nabyl jiného dojmu. Nejde totiž jen o faktickou vazbu, jako je trvalé bydliště, ale také o vazbu materiální, tedy o jakési pouto mezi danou obcí a občanem," míní František Losos a pokračuje: "V roce 2020 kandidoval jako nestraník za ODS v krajských volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje a na kandidátce měl jako místo bydliště uvedenou obec Vlastec. K roku 2020 jsem v jeho případě žádnou vazbu na město Písek nezjistil." Jak doplnil, kromě členství v písecké ODS a písecké adresy, kterou má od letošního května uvedenou jako sídlo fyzické podnikající osoby, žádnou vazbu na město nenašel. Dospěl tedy k názoru, že nemá materiální vazbu na Písek, jak vyžaduje zákon, a s návrhem se obrátil na Krajský soud v Českých Budějovicích. Soud ho označil jako návrh na neplatnost volby kandidáta a odmítl jej. "Odmítnutí odůvodnil tím, že mi nic nebránilo v tom podat návrh v zákonné desetidenní lhůtě od vyhlášení výsledků voleb. Jak by soud rozhodl, kdybych návrh podal ve lhůtě, se již nedozvím," konstatoval František Losos.

Na sídlišti Portyč vznikne nový skatepark. V plánu je také parkoviště

Zastupitel Martin Hrinko se pokusil připomínky objasnit. Jak uvedl, pochází z Ostravy. Pracoval na policejním prezidiu v Praze, a tak hledal vhodnější lokalitu v dojezdové vzdálenosti. "Byl jsem v minulosti aktivní v píseckém hřebčinci, a to v souvislosti s výcvikovým střediskem policejních koní. Písecko se mi zalíbilo a zjistil jsem, že dojezdová vzdálenost je dobrá," popsal s tím, že se před čtyřmi lety s rodinou přestěhoval do vesnice nedaleko Písku. Před dvěma lety, když už nepracoval u policie, kandidoval za ODS v krajských volbách, kde skončil také jako první náhradník. Hned po volbách nastoupil do místního sdružení ODS Písek.

Letos přišla také změna bydliště. "Po devětadvaceti letech jsem se rozvedl a bývalá manželka zůstala ještě nějakou dobu v našem domě. Já se tedy přestěhoval do podnájmu v Písku. Změnil jsem si i trvalé bydliště, protože jsem počítal, že dům prodám," vysvětlil zastupitel. "Když se dávala dohromady kandidátka ODS, měl jsem už trvalý pobyt v Písku. Popravdě jsem ale nikdy neměl ambice na komunální politiku v Písku, chtěl jsem do krajské politiky. Když už ale jsem v Písku, rád bych pomáhal v bezpečnostní komisi, kde bych zúročil svou praxi," zakončil Martin Hrinko.

Komunální volby se konaly 23. a 24. září. Volební účast byla v Písku 39,16 procenta. Ustavující zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 20. října.