Odjet o svátcích na hory nebo naopak na dovolenou za teplem už není ani mezi Jihočechy ničím výjimečným. Vánoce lze ale pojmout aktivně i v případě, že zůstáváte doma.

„U nás je to už taková tradice, že s přáteli na Boží hod nebo na Štěpána chodíme na výlet. V přírodě je hezky za každého počasí. Vyčistíte si hlavu, pokaždé vládne dobrá nálada a i pohyb na čerstvém vzduchu přijde po všech těch hektických přípravách a hodování každému vhod,“ směje se budějovická důchodkyně Jitka Kohlová.

Jak dokazují tipy osobností z celého regionu, které oslovil Deník, nápadů na kouzelné krátké procházky i pořádné výlety přímo za humny může být celá řada.

Jakub Smrčka, církevní historik, husitolog, ředitel Husitského muzea v Táboře:

Osobně moc rád chodím na procházku s našimi psy po okolí Tábora. Mám tady oblíbené výhledy do krajiny a na město z okolních kopců, ať už je to od Čekanic nebo od Klokot. V žádném ročním období si rozhodně nenechám ujít krásnou procházku ze Starého města do Klokot a zpátky. Ta má opravdu veliké kouzlo. Vyrazit se dá alejí a křížovou cestou nebo k Dobré Vodě a pramínku Eleonora. To jsou vycházkové trasy, které se mnou kdysi procházel můj táta a dneska je zase předávám dál já.

Sabina Langerová, Jindřichův Hradec, galeristka, spisovatelka:

Za jakéhokoliv počasí je u Jindřichova Hradce milá procházka po trase, které říkám „přes tři vesnice“. Vyrazíme z Jindřichova Hradce přes Mertovy sady, kolem kostelíku sv. Jakuba, stromovou alejí směrem k rybníkům Polívky a k letišti. Odtud se po cyklo᠆stezce přes Zvěřinovu vyhlídku vydáme do Děbolína a na Rýdův kopec k rozhledně. Za rozhlednou vede nová stezka směrem doleva, která pěší přivede až do Matné. Zde se můžeme rozhodnout, zda po silnici vyrazíme až do Buku, či z Matné po rozestavěné nové cyklostezce zamíříme k Frankovu Dvoru. Odtud už vede cesta zpátky k Polívkám a ke sv. Jakubu. Trasa má zhruba kolem deseti kilometrů.

Josef Duspiva, Strakonice, malíř, který sbírá inspiraci v Pošumaví:

Strakonice nabízejí několik hezkých míst na procházky. Když mohu, dávám přednost místům, kde není takový velký provoz. Hezká procházka například je kolem pivovaru po strakonickém Podskalí proti Otavě až k jezu u slalomářské trati. Návrat pak volím přes kemp po proudu Otavy kolem Ládíčka, jak říkám pomníku F. L. Čelakovského. Dál jdu pěšinou k hradu a zpět do města. Jde i o trasu s panely naučné stezky, takže se tady dozvíte zajímavé věci o místní přírodě. Hlavně na podzim tato místa hýří nádhernými barvami. Ale krásné procházky jsoui na opačném místě Strakonic v okolí studánky a kapličky Panny Marie na Podsrpu.

Věra Englichová, kurátorka Sladovny v Písku:

Nejhezčí procházka je určitě nejen pro Písečáky po Sedláčkově stezce k plynové lávce do Čížové, Borečnice nebo Vráže nebo jen k restauraci Na Cajsce. Do Čížové je to asi čtrnáct kilometrů, odtud stejně jako z Vráže se může jet zpátky vlakem. Dá se vyjít z Písku od Kamenného mostu nebo od Nového mostu. My to chodíme s manželem obráceně. Vycházíme z Čížové a v Písku si dáme buď U Reinerů nebo v Kozlovně brzkou večeři nebo oběd.

Zdenka Hrůzová, předsedkyně Svazu důchodců Prachatice:

Naší nejoblíbenější trasou je asi vycházka k rozhledně Libín nad Prachaticemi. Většinou dojedeme na Libínské Sedlo nebo Sedýlko autem a odtud pak pěšky vyrazíme k rozhledně. Zdatnější turisté se mohou vydat pěšky klidně už z Prachatic. Výhled z rozhledny pak určitě stojí za to. Navíc je možné zvolit trasu ze Sedýlka i na druhou stranu, směrem na Dobrou Vodu, kde je možné ochutnat vodu přímo ze studánky.

Jana Šrejma Kačírková, operní pěvkyně, sopranistka, jihočeská rodačka:

Mám nesmírně ráda procházky okolím mého rodného Vidova, což je obec vzdálená asi pět kilometrů od Českých Budějovic. V zimním období se tato krajina mění v obraz pohádkově ledového království. Zvláště hezky je pak kolem zdejšího rybníka Jakub, jehož atmosféra je, díky péči vidovských rybářů, přímo okouzlující. Pocit dokonalosti během takových výletů pak umocňuje přítomnost mé milující rodiny.

Ivo Janoušek, programový ředitel Klášterů Český Krumlov a místostarosta města:

Moc rádi pravidelně s manželkou a s naší fenkou Bowie vyrážíme na procházku do krásné přírody nad městem. Naše oblíbená trasa vede okolo několika výklenkových kapliček podél polní cesty, která začíná nedaleko hlavního vchodu do českokrumlovské zámecké zahrady, a dál mezi loukami a lesem až k rybníčku, který je ukrytý v lese na Dubíku. Máme to z domova kousek a chodíme tam po celý rok.