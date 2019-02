Písecko - Kam vyrazit na vesnicích Písecka od soboty 25. října do úterý 28. října? V Čížové je drakiáda, v Kestřanech tvořivá dílna.

RAKOVICE

Na sobotní odpoledne chystají v Rakovicích slavnost. V 16 hodin vysvětí opravené kapličky. Poté bude následovat pohoštění se zabijačkovými pochoutkami.

SELIBOV

Pohádková kovárna v Selibově připravuje speciální program pro děti, které čekají podzimní prázdniny. Od soboty až do středy 29. října se tu bude každý den konat podzimní kreativní dílna, a to vždy od 10 do 17 hodin.

ČÍŽOVÁ

V sobotu se bude v obci konat drakiáda, která navíc podpoří dobrou věc. Výtěžek z této akce totiž poputuje prostřednictvím Konta bariéry obyvatelce Čížové Natálce Říhové. Ta si prochází léčebným cyklem rehabilitací Klim-Therapy, což je velmi nákladné.

Drakiáda se uskuteční od 14.30 hodin na louce U Třech kaštanů a v rámci programu se bude vyhlašovat největší a nejmenší drak, nejdéle létající drak i nejstarší a nejmladší krotitel draka.

KESTŘANY

Klub kestřanských žen připravuje dvě podzimní tvořivé dílny. První se uskuteční v neděli a bude určena ženám. Budou zde vyrábět obaly na svíčky a ozdobné květináče. Dílna začne v 19.30 hodin v kestřanské tělocvičně.

V pondělí se pak bude konat tvořivá dílna pro děti, které si tu vyrobí ozdobné květináče. Akce začne od 18 hodin také v tělocvičně.

VELKÉ NEPODŘICE

V neděli 26. října se ve Velkých Nepodřicích bude konat lampionový průvod. Na začátek v 16 hodin bude opékání špekáčků. Pro děti z Velkých Nepodřic jsou špekáčky zdarma, ostatní děti si mohou přinést špekáčky s sebou. Poté bude následovat průvod s lampiony kolem pohádkových postaviček.

HOROSEDLY

Vzpomínková akce u příležitosti oslav 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu s uctěním padlých v 1. světové válce se bude konat v úterý od 14 hodin na návsi v Horosedlech.