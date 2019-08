Nerestce - V sobotu 3. srpna malou vísku Nerestce ovládla pohádková strašidla. Konal se již 18. ročník tradičního Strašení, který lákal malé i velké návštěvníky na strašidelnou tříkilometrovou trasu na které bylo připraveno 14 stanovišť.

U vstupu do světa fantazie strážní kontrolovali, zda mají návštěvníci čistou duši, upírky zda mají děti odvahu. Loupežníci se snažili loupit, ale moc se jim to nepovedlo. Na dalším stanovišti se hledaly perly v hrachu, ale zda byly pravé, to je na zvážení. Vodník již tradičně lákal na pentličky. Dalším úkolem bylo se proplétat pavoučí sítí a ne každý to dokázal. Tradiční stanoviště bylo čertovské, kde se s pomocí pekelné váhy rozhodovalo o množství hříchů. Nejeden návštěvník tak propadl peklu. Po cestě se procházel veliký vlkodlak a vystrašené děti pak uklidnili Křemílek s Vochomůrkou. Piráti předvedli, co dovedou se šavlemi a bambitkami a Baba Jaga se snažila si uhlídat perníček před Jeníčkem a Mařenkou, ale ne vždy se jí to povedlo. Po malé ukázce vězení se malí i velcí zabavili u klaunů a ukázali, jakou mají mušku při hodu na cíl. Po zdárném ukončení celé trasy mohli své zážitky napsat do návštěvní knihy.