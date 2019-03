Jednou z potenciálních dárkyň je i osmadvacetiletá Táboračka Eva Šedivá. Do registru se nechala zapsat před zhruba deseti lety. Přibližně před rokem ji lékaři oslovili s tím, že se dostala do užšího výběru možných dárců. „Bylo nás tuším pět, kteří vykazovali shodu,“ vzpomíná. Nakonec však z darování sešlo, shoda s pacientem totiž nebyla úplná.

„Protože jsem nemohla pomoci sama, rozhodla jsem se zkusit nábor do registru alespoň zpropagovat,“ vysvětluje.

A tak začala podnikat první kroky: natočila o dárcovství kostní dřeně video na youtube, které zhlédlo více jak osm tisíc lidí, a domluvila se také s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), co by bylo třeba k uspořádání hromadného náboru.

„Dozvěděla jsem se, že potřebuji prostory a také kontakt na padesátku zájemců, aby vůbec mohli z IKEMu přijet,“ dodává.

Zázemí nakonec nabídla střední průmyslovka, a dostatečné množství zájemců o vstup do registru se našlo také. V pátek mezi 14. až 18. hodinou se tak do budovy střední průmyslovky na Komenského 1670 v Táboře může vydat každý, jemuž to dobrý zdravotní stav dovoluje a má víc jak 18 a méně než 41 let. Na místě ho čeká vyplnění dotazníku a následný stěr slin. A pak už jen čekání, zda právě on bude vykazovat shodné znaky s některým z pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně.