Nejrůznější ortopedické pomůcky, paruky, protetické podprsenky, diabetickou obuv, dioptrické brýle, kompresivní punčochy a celou řadu dalších výrobků si mohou lidé vyzvednout ve výdejně zdravotnických prostředků v pavilonu U uvnitř areálu písecké nemocnice. K dostání je tak na jednom místě kompletní sortiment zdravotnických potřeb včetně odborného poradenství.

Výdejna zdravotnických potřeb nabízí rehabilitační pomůcky jako například různé typy míčů, masážní válce, posilovací gumy, balanční podložky na cvičení, dále pomůcky pro pohybový aparát jako berle, hole, chodítka, ortézy, bandáže, dále korekce prstů a vložky do obuvi, kompresivní punčochy, inkontinenční pomůcky, antidekubitní podložky a další. K dostání zde jsou i dioptrické brýle či pooperační náplasti na jizvy. Jak doplnila Jana Leipnerová, pracovnice výdejny zdravotnických potřeb, dále jsou zde nejrůznější měřicí přístroje jako tlakoměry, glukometry na měření cukru v krvi i digitální teploměry. „Máme zde sortiment pro kojící ženy jako odsávačky na mléko nebo chrániče bradavek, obuv a ponožky pro diabetiky a celou řadu výrobků pro onkologické pacienty jako paruky, šampony, šátky, kompresní prádlo, protetické podprsenky a prsní náhrady,“ uvedla pracovnice.

Sortiment zdravotnických potřeb nemocniční výdejna v uplynulých měsících významně rozšířila, zčásti i v návaznosti na ukončení jiné výdejny v Písku. „Snažíme se uspokojit širokou veřejnost i pacienty nemocnice,“ zmínila Jana Leipnerová.

Výdejna vybavuje zdravotnickými pomůckami také písecké sportovní kluby, podniky, školy, letní dětské tábory i seniorské domy. Spolupracuje dále s praktickými lékaři, kterým poskytuje zdravotnický materiál. „Pro pacienty z chirurgické a geriatrické ambulance vydává stomické pomůcky a obvazový materiál pro hojení ran. Kompenzační, ortopedické a rehabilitační prostředky zajišťuje pro pacienty z ambulance ortopedie, akutní rehabilitace a neurologie,“ řekla Monika Pourová, vedoucí farmaceut Nemocnice Písek.

Výdejna zdravotnických prostředků je součástí Lékárny Nemocnice Písek a je umístěna uvnitř areálu nemocnice. Otevřeno má od pondělí do pátku, a to v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin a v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.

