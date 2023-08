Už 125 let trvají sbory dobrovolných hasičů v Nemějicích, Slabčicích a Písecké Smolči. Výročí si připomněli v sobotu 19. srpna 2023 při oblíbené soutěži starých stříkaček, kterou pořádalo SDH Nemějice.

Oslava SDH Nemějice. Soutěž starých stříkaček. | Video: Edwin Otta

Tak jako před více než sto lety pumpovali v sobotu vodu při požárním útoku dobrovolní hasiči na fotbalovém hřišti ve Slabčicích na Písecku. Oblíbená soutěž starých hasičských stříkaček byla součástí oslav výročí 125 let trvání SDH Nemějice. Slavili pořadatelé, ale samozřejmě i s kolegy. „Je to 125 let, kdy byly založeny všechny tři sbory v okolí,“ uvedl při slavnostním nástupu náměstek starosty SDH Nemějice Zdeněk Liška. Vedle Nemějic a Slabčic to byl i sbor v Písecké Smolči. „Dodnes jsou to tři samostatné sbory,“ upozornil Zdeněk Liška.

Na úvod sobotního setkání se hasiči například poklonili na místním hřbitově těm, kteří již opustili řady sboru. Po soutěži byla připravena zábava.

Samotná soutěž byla rozdělena na tři kategorie. První tvořily stříkačky tažené koňmi, místo čtyřnohých pomocníků, se ale tentokrát při zavážení strojů na místo museli zapojit sami soutěžící hasiči. Další kategorie byla staré motorové stroje a nakonec tříčlenná družstva závodila se džberovkami, vlastně starými ručními stříkačkami vyrobenými ze „džberu“.

Koňské byly tři

V kategorii koňských stříkaček nastoupili borci někdy i se zapůjčenými stroji. Ty byly z SDH Nemějice, rok výroby 1898 (nejstarší), Všemyslice a Jestřebice.

Další kategorie byly motorové stříkačky (například od firmy Stratílek Vysoké Mýto) s nimiž soutěžily sbory z Nových Homol, Nemějic, Bernartic, Olešníku, Zahoří (nedaleko Kardašovy Řečice), se Sigmovkou dorazili z Rákova, s mašinami PS 8 sbory ze Svatkovic, Maršova, nebo od firmy Mára pak z Jestřebic.

Letos se konal již sedmý ročník soutěže, v níž každý rok přibývá podle Zdeňka Lišky někdo nový. Letos bylo více o jednu koňskou a jednu motorovou stříkačku a jejich obsluhy. Prvenství mezi koňskými stříkačkami obhajovala stará garda ze Zárybničné Lhoty s věkovým průměrem 69,5 roku! Bohužel tentokrát měli na proudu trochu problémy, takže skvělý loňský výsledek byl vážně ohrožen. Přesto neztratilo družstvo v bílých úborech náladu a odměnou mu byl potlesk přihlížejících a při uvolněné atmosféře akce se ani jiná rekce obecenstva nedala čekat. V kategorii koňských stříkaček letos vyhrál tým SDH Jestřebice a v motorových družstvo SDH Olešník.

Dědictví generací

Aktivní sbor z Nemějic ocenil při nástupu i starosta Okresního sdružení dobrovolných hasičů Písek Jiří Henrich. „Jste činná, aktivní jednotka. Nedávno jste to dokázali, když jste zasahovali při lesním požáru na Jetěticku,“ zdůraznil Jiří Henrich a připomněl tak účast řady dobrovolných sborů na likvidaci velkého požáru. Zároveň ale vyzdvihl obecný význam dobrovolných hasičů. „Když vidím historické kroje, není naše práce jen o hašení požárů, ale o tom, že dodržujeme naše tradice z generace na generaci. Dokazujeme tím, že si vážíme našich pradědů a dědů a těch před námi,“ uvedl Jiří Henrich. A k historické technice poznamenal, že má své kouzlo, protože když dnes v moderním automobilu klekne počítač, nikdo s ním nehne. Zato na starých stříkačkách se vše dalo jednoduše opravit.

V regionu jsou hasičské technice věnovány třeba expozice muzea v Bechyni nebo v muzeu staré techniky v Pořežanech.