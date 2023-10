Velká radost zavládla v Národním parku Bavorský les (NPBL). V jednom z tamních vlčích výběhů, dlouho prázdných, mají zase tyto nádherné šelmy. Dva mladé samce si už může prohlédnout i veřejnost.

Dva mladí vlčí samci už mohli být vpuštěni do velkého hlavního výběhu. | Foto: Christoph Wagner / NPBL

Výběh vlků u Neuschönau v samém sousedství českých hranic (z Modravy je to vzdušnou čarou jen něco přes 10 km), byl prázdný rok a půl. Nyní přišel nový život v podobě dvou mladých vlků. Dva šestiměsíční sourozenci se narodili ve „Wisentgehege Springe“ v Dolním Sasku a do národního parku dorazili před více než třemi týdny. Museli se ale aklimatizovat, proto byla obě zvířata po příjezdu držena v zákulisí výběhu. Poté, co se ukázalo, že se oběma daří dobře, přišel velký den, kdy byli vlci vypuštěni do hlavního výběhu - k velké radosti ředitelky NPBL Ursuly Schuster a starosty Neuschönau Alfonse Schinabecka. Oba sami odsunuli bariéru, která dosud bránila návštěvníkům v přístupu do vlčího výběhu.

„Je to důležitý krok, který dnes můžeme udělat,“ řekla Ursula Schuster s tím, že vlci byli vždy magnetem pro návštěvníky zvířecího venkovního areálu v Neuschönau. Doplnila, že návrat těchto šelem je zvláště důležitý pro vzdělávací a informační práci. „Tady můžeme ukázat, jak vlci žijí a jaké mají postavení v ekosystému,“ vysvětlila. Tento aspekt je velmi důležitý i pro starostu Schinabecka. „Velmi doufám, že ekologická výchova národního parku může pomoci postavit vlka do lepšího světla, než je tomu v současnosti v očích veřejnosti,“ konstatoval.

Správa národního parku využila období bez vlků k modernizaci výběhu. Kovové lišty, které dříve sloužily jako ochrana proti přelezení v horní části plotu, byly nahrazeny moderní vysokonapěťovou pojistkou.

Bez zvířat zatím stále zůstává druhý z vlčích výběhů v Centru národního parku Falkenstein v Ludwigsthalu, kde nedávno uhynula poslední vlčice. Ředitelka NPBL uvedla, že i pro ten se hledají zvířata, není to však lehké. „Jen několik zoologických zahrad a výběhů stále chová evropské vlky, protože nelze zajistit jejich předání jiným institucím,“ konstatovala.

Vlky můžete vidět i na české straně Šumavy, v návštěvnickém centru na Srní. Tam je zvířat dost, národní park musel dokonce zamezit dalšímu rozmnožování.