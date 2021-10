Nelekněte se střelby v nemocnici. V Budějovicích chystají na úterý cvičení

Co dělat, pokud do nemocnice vtrhne někdo se střelnou zbraní? Jak přesně postupovat, na co si dát pozor a jak chránit pacienty i personál? Praktické dovednosti pro případ takových nenadálých událostí si budou, společně s policií ČR, v úterý zkoušet zaměstnanci českobudějovické nemocnice. Chystá se tam speciální cvičení: simulovaný útok aktivního střelce. Bude kvůli tomu částečně omezen i provoz v pavilonu C s internou a urgentním příjmem.

V úterý bude v budějovické nemocnici cvičení, simulovaný útok aktivního střelce. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nemocnice akci pořádá v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2021. „Navazuje na teoretickou část školení, které již několik měsíců probíhá v naší nemocnici. Znalosti a informace získané v průběhu školení si zaměstnanci nemocnice vyzkouší v praktických modelových situacích,“ vysvětlil generální ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek. Areál budějovické nemocniceZdroj: nemcb.cz Ředitel zároveň prosí pacienty i návštěvníky nemocnice, aby se řídili pokynů pracovníků bezpečností služby. Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava v roce 2019: Došlo k ní 10. prosince 2019 po 7. hodině ráno. Do čekárny traumatologie vstoupil muž s pistolí a bez varování a zblízka zasáhl devět pacientů. Čtyři z nich přišli o život na místě, další tři podlehli zraněním později. Střelec zavraždil čtyři muže a tři ženy, z nemocnice se mu ovšem podařilo utéct. Když se ho asi 5 km od místa útoku chystala dopadnout policie, zastřelil se a unikl tak potrestání.

