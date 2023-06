Nekula: Budvar letos odvede do rozpočtu 250 milionů

ČTK

Pivovar Budějovický Budvar letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun, odpovídá to jeho loňskému zisku. Při návštěvě Českých Budějovic to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Národní pivovar Budějovický Budvar. Ilustrační foto. | Foto: archiv pivovaru