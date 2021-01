Struktura jízdních řádů je kompletně nově sestavena. Písecká radnice proto průběžně přijímá připomínky od občanů na e-mailu mhd@mupisek.cz nebo lince se záznamníkem 382 330 643. Podle místostarosty Písku Petra Hladíka lidé tyto možnosti využívají. „V rámci e-mailové komunikace to je kolem dvaceti připomínek, telefonicky kolem desítky a písemně jsem zaznamenal jeden podnět. Podněty od občanů ale zaznamenáváme i na webových stránkách či sociálních sítích.“

Nejčastější připomínky podle slov místostarosty směřují na dopravní obslužnost konkrétního místa v konkrétním čase. „Prioritu má doprava do a ze zaměstnání, zajištění dopravy dětí do škol a následně doprava seniorů či zdravotně postižených občanů, zejména do nemocnice, ale i do obchodů a podobně,“ vysvětluje Petr Hladík. Další oblastí je zpoždění spojů a přestupy nebo přeplněnost spoje. Přestože nové jízdní řády fungují teprve krátce, některé připomínky od občanů už do nich byly zaneseny. Dílčí úprava jízdních řádů na základě připomínek občanů začne platit od pondělí 18. ledna 2021. Další případné změny budou řešeny až při změně jízdních řádů v červnu letošního roku.

Písek se může pochlubit i novými vozidly na alternativní pohon. Městem jezdí dva autobusy na zemní plyn a čtyři na elektřinu. Vozidla jsou vybavena interními panely, které zobrazují následující zastávky i cíl jízdy. Cestující ve vozech uslyší také akustické hlášení. Nové autobusy mají navíc zajištěné informování vně vozidla a to vizuálně a pro slepce ještě akusticky. Upraveno je i zobrazování jízdních řádů na zastávkách MHD.

Jana Urbanová