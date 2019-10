Gabriela Žampachová, vedoucí oddělení protiepidemického pro Písecko a Strakonicko, uvedla, že ve 43. týdnu roku registrují hygienici v Jihočeském kraji 812 případů onemocnění akutními respiračními infekcemi (ARI) na 100 tisíc obyvatel a čtyři případy chřipce podobných onemocnění (ILI) na 100 tisíc obyvatel.

Nejvíce pacientů je mezi dětmi do pěti let. Jejich počet se v kraji vyhoupl na 2742 případů na sto tisíc obyvatel. Nejméně marodů je u lidí ve věkové kategorii nad 65 let.

„V loňském roce byla ve čtyřicátém třetím týdnu roku relativní nemocnost ARI v kraji šest set osmnáct případů na sto tisíc obyvatel,“ řekla pro srovnání Gabriela Žampachová.

Dodala, že co se týče chřipce podobným onemocněním, registrovali hygienici ve 43. týdnu pět případů na 100 tisíc obyvatel.