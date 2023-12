/VIDEO/ Stavbaři tento týden dokončili letmou betonáž železničního mostu přes Orlík u Červené nad Vltavou a vytvořili tak největší železobetonový oblouk v Česku. Ten se stane součástí trati z Tábora do Písku.

Železniční most u Červené nad Vltavou. | Video: Lucie Kotrbová

Ojedinělé dílo, které vzniká pod rukama pracovníků společnosti Metrostav, má rozpětí 156 metrů, čímž o šest metrů překonává dosavadního obloukového šampiona - nedaleký Podolský most. Pro stavbaře je to velká výzva, jak potvrdil stavbyvedoucí Roman Šimáček ze společnosti TBR Metrostav. „Tak složitou letmou betonáž jsem ještě nedělal, a to jsem se osobně podílel i na mostu přes Opárenské údolí," poznamenal s tím, že na Orlíku se oblouk klene u paty pod úhlem téměř 45 stupňů, profil k vrcholu mírně ubíhá a ještě k tomu jím vede komora o výšce 1,5 m a šířce 3,8 m.

„Pracovně jí říkáme duše,“ prozradil málo známou věc, že oblouk nového mostu u Červené nad Vltavou je dutý a dokonce i průchodný, což v budoucnu ocení zejména správce mostu při revizních prohlídkách.

Byli jsme se podívat, jak pokračuje oprava železničního mostu přes Orlík

Stavbaři postupovali po zhruba šestimetrových záběrech souběžně z obou břehů pomocí dvou na míru vyrobených padesátitunových betonářských vozíků. „Oblouk jsme museli velmi důkladně armovat, spotřebovali jsme přes 500 tun ocelové výztuže," popisuje stavbyvedoucí Roman Šimáček s tím, že nejobtížnější bylo dodržet polygonální tvar i centimetrovou přesnost konstrukce a vyrovnat se s výkyvy teplot a s tím související roztažností materiálů.

Zdroj: Lucie Kotrbová

Kolemjdoucí laik by v současnosti snadno podlehl dojmu, že nový obloukový most se bude množstvím kotvících závěsů podobat například Trojskému mostu v Praze. Ve skutečnosti však ocelová lana na Orlíku drží konstrukci pouze dočasně po dobu výstavby a propojení oblouku. Po Novém roce je stavbaři demontují stejně jako dva provizorní betonové pylony, k nimž jsou lana ukotvena, jak informoval Radim Mana, tiskový mluvčí Skupiny Metrostav. „Zajímavostí je, že náklon těchto pylonů při napínání lan v extrémech dosahoval až devět centimetrů. V další fázi výstavby vybudují stavbaři pilíře a dokončí nosnou konstrukci, která bude ležet právě na hotovém oblouku," uvedl s tím, že celkově spolyká stavba téměř 8000 kubíků betonu a přes 1100 tun výztuže.

1/9 Zdroj: SUDOP/SŽ Vizualizace nového obloukového železobetonového železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou. 2/9 Zdroj: SUDOP/SŽ Schéma navrženého postupu výstavby nového mostu. 3/9 Zdroj: Radek Gális "Historický most může být přínosem pro turistiku v regionu," myslí si náměstek František Talíř, který lokalitu několikrát navštívil. 4/9 Zdroj: Vojtěch Gális Po železničním mostě v Červené nad Vltavou jezdí vlaky od roku 1889. 5/9 Zdroj: Muzeum umění Olomouc Krásný most zaujal i známého malíře Václava Špálu. Jeho obraz Krajina u Červené nad Vltavou z roku 1927 je v majetku Muzea umění Olomouc. 6/9 Zdroj: Vojtěch Gális Po železničním mostě v Červené nad Vltavou jezdí vlaky od roku 1889. 7/9 Zdroj: Vojtěch Gális Po železničním mostě v Červené nad Vltavou jezdí vlaky od roku 1889. 8/9 Zdroj: Vojtěch Gális Po železničním mostě v Červené nad Vltavou jezdí vlaky od roku 1889. 9/9 Zdroj: Radek Gális Při vjezdu na most musí vlak pořádně přibrzdit.

Nový železniční most přes Orlík roste v osové vzdálenosti pouhých devíti metrů od původního ocelového mostu z 19. století, který je již v technicky nevyhovujícím a prakticky neopravitelném stavu. Po něm už v současnosti jezdí pouze osobní vlaky, a to sníženou rychlostí kvůli zmírnění dynamického namáhání konstrukce. Přestože součástí projektu je i demolice tohoto mostu, v dohledné době k ní pravděpodobně nedojde kvůli památkové ochraně díla a plánům na jeho možné využití.

Přes Orlík u Červené vznikne jeden z největších obloukových mostů v republice

Význam investice spočívá nejen v zajištění rychlejšího a komfortnějšího provozu mezi Táborem a Pískem. S touto tratí se totiž počítá jako s objízdnou trasou během rekonstrukce koridoru z Českých Budějovic. Most o celkové délce 316 metrů bude připraven i na budoucí elektrifikaci trati.

Stavební práce byly zahájeny v prosinci roku 2021 a měly by být kompletně dokončeny v létě roku 2025. Výluka k přepojení trati a uvedení mostu do zkušebního provozu je však v plánu již na podzim roku 2024. Investorem stavby je Správa železnic, projekt pak z dílny SUDOPu PRAHA.