Na školní rok 2022/2023 se otevírají i nové kroužky. Jde například o již zmiňovanou Virtuální realitu, která ihned zaznamenala úspěch, ale také o kroužky Můj psí kamarád nebo Malování podle čísel.

Volnočasové aktivity startují tento rok 19. září. Děti lze do DDM přihlásit osobně, ale i online na webových stránkách, což vedení preferuje. Zájemci nebo jejich rodiče si na stránkách DDM vytvoří účet, pak se můžou přihlásit do kteréhokoli kroužku. „Je to dobré například v tom, že si rodiče třeba nevšimnou, že je daný kroužek vypsaný pro jinou věkovou skupinu, ale systém je na to upozorní,“ uvádí Karel Červenka, zástupce ředitele DDM. Je však třeba si ohlídat i datum, do kterého lze děti přihlašovat. Přihlášky i s platbou školného by měly být vyřízeny do 17. října. „Ne že bychom po tomto datu už nikoho nepřijali, ale dítě bude ochuzeno o start, což není dobré,“ dodává Karel Červenka.

V letošním roce DDM nepozoruje úpadek zájmu o volnočasové aktivity, spíše naopak. Zaznamenávají nárůst dětí, kteří se hlásí na různé kroužky. Zpravidla jde o děti do 18 let, na které Jihočeský kraj jako zřizovatel DDM přispívá. Lidé nad 18 let se mohou přihlásit, ale musí si připlatit, protože se na ně nevztahuje dotace. Připlatit si ovšem musí všichni zájemci, a to z důvodu navýšení ceny energií. Část aktivit totiž probíhá v pronajatých prostorech, kde cena energií stoupla nejcitelněji. Navýšení se ustanovilo na 200 korunách, vedení však nyní neví, zda zvýšení školného bude vůbec dostatečné.

Lucie Konvičná