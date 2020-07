Do participativního rozpočtu mohou lidé hlásit projekty ještě přes měsíc.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Do participativního rozpočtu v Písku už je přihlášeno dvacet projektů. Mezi nejnovější patří například úpravy Velkého náměstí, kde by měla vzniknout pěší zóna, kašna i parkování. Autor návrhu Pavel Šebelle předpokládá, že by na všechno stačil milion korun.