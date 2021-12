Podle starosty je společnost rozdělená a zahlcená negacemi. Proto chce udělat lidem udělat radost a opět slibuje nezapomenutelnou show. „Kluci z Plzně, kteří pro nás ohňostroj už několikátým rokem dělají, vyhráli třikrát mistrovství světa v ohňostrojích. Bude to emotivní show, během které zazní tři písničky. Ohňostroj bude také o něco delší než bývá, potrvá jedenáct a půl minuty,“ popsal starosta Hlaváč.

Každoročně přijíždí do centra Protivína na novoroční ohňostroj až 20 tisíc lidí. Starosta proto všem návštěvníkům doporučuje, aby si nechali dostatečnou časovou rezervu. „Vždy radím lidem, aby do Protivína nejezdili na půl šestou, protože je to pozdě a už se tam nedostanou. I na pátou hodinu je to na hraně. Po stránce parkování ale nikoho nebudeme postihovat,“ poznamenal starosta.

Novoroční program začíná na náměstí v Protivíně vystoupením kapely v 16:45 a samotný ohňostroj vypukne v 18 hodin. Světelná show bude vidět nejen z centra města, ale i jeho nejbližšího okolí.