Revitalizace náměstí a centra města

Už řadu let chystaná revitalizace historického centra města čelí opakovaným stížnostem a odvoláním ze strany některých účastníků řízení. Stavební úřad v Písku byl nařčen z podjatosti, a tak se věc předala do Milevska, kde byl spis 2,5 roku. I proti milevskému rozhodnutí bylo podáno odvolání, a tak v současné době případ posuzuje krajský úřad. Během několika měsíců by mohlo padnout rozhodnutí.

Revitalizace náměstí a centra města.Zdroj: Deník/Jana Urbanová