Rekonstrukce objektu by měla být dokončena v polovině roku 2024. První klienti by pobytové zařízení pro seniory mohli začít využívat od začátku roku 2025. K dispozici jim bude 57 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. V objektu bude vývařovna pro přípravu až tisíce jídel, dále pobytové místnosti pro různé aktivizační činnosti nebo společenský sál. Vznikne tu i recepce a potřebné zázemí pro personál. Naplánovány jsou také terénní úpravy, vybudování parkoviště, chodníků, rekreační zahrady a sadové úpravy okolo objektu. Celkové náklady na vybudování zařízení pro seniory dosáhnou zhruba 200 milionů korun bez DPH. Město Písek získalo na rekonstrukci dotaci ve výši 20 milionů korun z Krajského investičního fondu zřízeného Jihočeským krajem. Má také požádáno o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, obdržet by mohlo až 58,5 milionu korun. Akce bude patřit k největším i pro tento rok, kdy na ni má Písek v rozpočtu vyčleněno 106 milionů korun.