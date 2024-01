Během letošního roku se na Písecku dokončí několik významných akcí. Přímo v Písku je největší investicí posledních let stavba domova pro seniory v Sovově ulici, v rámci celého Písecka je nejočekávanější akcí dostavba dálnice D4.

Písek počítá pro rok 2024 s investicemi za 600 milionů korun. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Domov pro seniory

Stavba domova pro seniory v Sovově ulici, na kterou je letos v rozpočtu města Písku vyhrazeno 148 milionů, se drží mezi nejzásadnějšími investicemi roku opakovaně. Celkové náklady se šplhají na 230 milionů korun, z čehož téměř osmdesát milionů kryje dotace. Zbytek financuje město, které bude domov provozovat.

Práce probíhají dle harmonogramu a hotovo by mělo být v polovině letošního roku. „V současnosti jsou v plném proudu práce v interiérech. Stavebníci dokončují horní patro a pracují také na dokončení budoucí velkokapacitní vývařovny či technického zázemí,“ řekl v prosinci místostarosta Michal Přibáň. Zahájení provozu se předpokládá od roku 2025. Město už vybralo také novou ředitelku zařízení.

V Sovově ulici panuje stavební ruch. Domov pro seniory bude za 2,5 roku

Kapacita seniorského domu bude 57 míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Vznikne zde také nová kuchyně, kde bude možné připravovat až tisíc jídel pro seniory v domově i ve městě. „Tím by mělo být v dostatečné míře zajištěno stravování pro písecké seniory, pro které v současnosti vaří školní jídelny. Jejich kapacita ale není zcela dostačující,“ doplnil místostarosta.

Rekonstrukce knihovny

Během roku 2024 bude dokončena také rekonstrukce bývalé knihovny na Alšově náměstí v Písku. Poté se sem přestěhuje městská policie, které už stávající prostory v Komenského ulici prostorově nevyhovují. Náklady na rekonstrukci jsou 40 milionů korun.

Rekonstrukce bývalé knihovny začne v květnu. Přestěhují se sem strážníci

Měšťanský dům s empírovou fasádou, kde do roku 2019 sídlila městská knihovna, byl v nevyhovujícím stavu. Naposledy byl rekonstruován v roce 1970 pro potřeby okresní knihovny, která se sem přestěhovala. Od té doby dům procházel běžnou údržbou. Rekonstrukce zahrnuje opravu střechy a fasády, výměnu inženýrských sítí, sanaci proti vlhkosti a nezbytné dispoziční změny.

Nová cyklostezka

Do třetice bude mít Písek v letošním roce novou cyklostezku mezi hřebčincem a Semicemi. Jedná se o dlouho připravovanou akci. „Její velmi náročnou částí bylo vykoupení potřebných pozemků, na kterém se pracovalo řadu let a až loni se ho podařilo relativně dotáhnout," konstatoval starosta Písku Michal Čapek s tím, že město nezískalo úplně všechny pozemky, kvůli čemuž bude stezka na některých místech zúžena.

Zpevněná cyklostezka bude měřit 1,2 kilometru, na většině trasy bude široká tři metry a její součástí bude veřejné osvětlení. Jedná se o poslední část, která ucelí okruh spojující Písek, Semice a Smrkovice, jehož součástí bude také nově vybudovaná stezka kolem Klášterských rybníků.

Cyklostezka i kemp místo vodárny. Od ledna se začne vybírat, kdo je postaví

Cyklostezka by se mohla začít stavět v červnu a hotova by měla být v listopadu. Náklady na novou cyklostezku by se podle předpokladů měly pohybovat kolem 22,8 milionu korun s DPH. Jak potvrdil starosta, město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 procent celkových způsobilých nákladů. „Činit může až 19,4 milionu korun,“ dodal Michal Čapek.

V současné době mohou lidé mezi Semicemi a Pískem jezdit nebo chodit po poměrně hodně dopravně zatížené místní komunikaci druhé třídy. Nový úsek je projektován jako samostatná komunikace pro cyklisty i chodce, kterým zajistí bezpečnou cestu mezi oběma místy.

Dostavba D4

Asi nejočekávanější akcí celého Písecka je dostavba dálnice D4, která letos vstupuje do poslední stavební sezony. Do konce loňského roku se podařilo dokončit téměř osmdesát procent veškerých prací. Začalo se pracovat na stavbě dálničních odpočívek u Krsic a operačního centra u křižovatky Lety. Vznikne zde čerpací stanice společnosti Shell, která vyhrála výběrové řízení, se zázemím, parkovištěm či restaurací Burger King. Přes zimu se práce na dostavbě dálnice přizpůsobují klimatickým podmínkám. Na jaře začne čtvrtá a poslední stavební sezona.

Doprava 2024 na jihu: dostavby D3 a D4 na Budějovicku a Písecku, most v Červené

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS. Provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Železniční most přes Orlík

Další významnou dopravní akcí je stavba železničního mostu přes Orlík u Červené nad Vltavou, který se stane součástí trati z Tábora do Písku. Jedná se o největší železobetonový oblouk v Česku.

Ojedinělé dílo, které vzniká pod rukama pracovníků společnosti Metrostav, má rozpětí 156 metrů, čímž o šest metrů překonává dosavadního obloukového šampiona - nedaleký Podolský most. Pro stavbaře je to velká výzva, jak potvrdil stavbyvedoucí Roman Šimáček ze společnosti TBR Metrostav. „Tak složitou letmou betonáž jsem ještě nedělal, a to jsem se osobně podílel i na mostu přes Opárenské údolí," poznamenal s tím, že na Orlíku se oblouk klene u paty pod úhlem téměř 45 stupňů, profil k vrcholu mírně ubíhá a ještě k tomu jím vede komora o výšce 1,5 m a šířce 3,8 m. „Pracovně jí říkáme duše,“ prozradil málo známou věc, že oblouk nového mostu u Červené nad Vltavou je dutý a dokonce i průchodný, což v budoucnu ocení zejména správce mostu při revizních prohlídkách.

Práce jde od ruky! Největší železobetonový oblouk v Česku překlenul Orlík

Nový železniční most přes Orlík roste v osové vzdálenosti pouhých devíti metrů od původního ocelového mostu z 19. století, který je již v technicky nevyhovujícím a prakticky neopravitelném stavu. Po něm už v současnosti jezdí pouze osobní vlaky, a to sníženou rychlostí kvůli zmírnění dynamického namáhání konstrukce. Přestože součástí projektu je i demolice tohoto mostu, v dohledné době k ní pravděpodobně nedojde kvůli památkové ochraně díla a plánům na jeho možné využití.

Význam investice spočívá nejen v zajištění rychlejšího a komfortnějšího provozu mezi Táborem a Pískem. S touto tratí se totiž počítá jako s objízdnou trasou během rekonstrukce koridoru z Českých Budějovic. Most o celkové délce 316 metrů bude připraven i na budoucí elektrifikaci trati.

Stavební práce byly zahájeny v prosinci roku 2021 a měly by být kompletně dokončeny v létě roku 2025. Výluka k přepojení trati a uvedení mostu do zkušebního provozu je však v plánu již na podzim roku 2024. Investorem stavby je Správa železnic, projekt pak z dílny SUDOPu PRAHA.