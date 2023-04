V koncertní síni Trojice v Písku se v pondělí odpoledne slavnostně vyhlašovaly výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2022.

Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2022. | Foto: Deník/Petr Brůha

Nejúspěšnější sportovci Písecka byli vyhlášeni v několika kategoriích, a to děti do patnácti let, mládež od 16 do 20 let, dospělí, kolektivy mládež do 18 let, kolektivy dospělí, trenér, osobnost a cena čtenářů Deníku. Kromě poslední zmíněné o výsledcích rozhodl výkonný výbor Okresního sdružení České unie sportu v Písku. O ceně Deníku rozhodli čtenáři prostřednictvím webového hlasování.

Kategorii dětí do patnácti let vyhrál úspěšný písecký plavec Jan Jehlík, který se loni stal mistrem republiky a reprezentoval Jihočeský kraj na Letní olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. Na druhém místě se umístila Kateřina Nováková z SKP karate Písek, reprezentantka ČR na mezinárodní světové lize mládeže v Limassolu na Kypru, kde vybojovala bronz mezi 63 závodnicemi ze 23 zemí. Třetí příčku obsadil všestranný chyšecký atlet Matěj Bouška, reprezentant Jihočeského kraje v kategorii mladších žáků.

V kategorii mládež od 16 do 20 let zvítězil Jakub Žlábek z SKP karate Písek, mistr České republiky a reprezentant na Mistrovství Evropy. Medaile vybojoval i na mezinárodních turnajích WKF v Polsku či Maďarsku. Druhé místo obsadila házenkářka Anna Kocová z TJ Sokol Písek, reprezentantka ČR na otevřeném Mistrovství Evropy ve Švédsku a nejlepší střelkyně družstva. Třetí místo získal kestřanský fotbalista Štěpán Keclík, hráč krajského výběru nejlepších dorostenců Jihočeského krajského fotbalového svazu a nejlepší střelec okresní soutěže dorostu okresu Písek.

Kategorii dospělých ovládl písecký hasič Michal Brousil, mistr světa v nejtvrdším hasičském sportu na Světových hasičských hrách v disciplíně TFA, který v roce 2022 v Lisabonu obhájil svůj první titul mistra světa z roku 2019 v individuálním závodě. Vyhrál zde také v páce na pravou i levou ruku. Druhé místo obsadil chyšecký běžec - veterán Pavel Novotný, účastník a několikanásobný vítěz v běhu veteránů běžeckých závodů na okresní i krajské úrovni a reprezentant ČR v kategorii veteránů na Mistrovství Evropy v běhu na 10 km. Třetí mezi dospělými je písecká házenkářka Iveta Korešová, hráčka české reprezentace házené žen, kapitánka týmu TJ Sokol Písek a nelepší střelkyně Mol Ligy žen.

Mezi kolektivy mládeže do 18 let byl nejúspěšnější oddíl basketbalu Sršni U 17 TJ Sokol Písek, vítěz basketbalové Extraligy dorostu U17 v sezoně 2021/2022. Na turnajích středoevropské ligy mládeže CEYBL se umístili na prvních místech. Druhou příčku obsadily starší žákyně TJ Sokol Písek z oddílu házené, vítězky Jihočeské ligy starších žaček, které vyhrály všech 10 zápasů. Třetí místo mají florbalisté - junioři FBC Došwich Milevsko. Tým hraje nejvyšší celostátní soutěž své kategorie, v současné době na druhé pozici tabulky 1. ligy.

Také kolektivy dospělých ovládli písečtí basketbalisté. Sršni muži A v sezoně 2021/2022 vybojovali celkově druhé místo 1. Ligy basketbalu mužů, jsou osmifinalisty Českého poháru vyřazeným mistrem ČR ERA Basketbal Nymburk. Druhé místo získaly házenkářky TJ Sokol Písek, které obsadily v podzimní části MOL LIGY 6. místo této mezinárodní soutěže, v soutěži FINAL 4 Českého poháru skončily na 4. místě a v EHG European Cupu postoupil tým do osmifinále. Třetí jsou milevští florbalisté - muži. Tým hrál v sezoně 2021/2022 v celostátní soutěži divizi a skončil těsně pod hranou play-off o Národní ligu.

Ocenění mezi trenéry získala šedesátiletá Martina Šulcová, která získala trenérskou licenci ve svých osmnácti letech a vychovala tak několik generací milevských házenkářů. V posledních letech se věnuje trénování kategorie mladších a starších žákyň, její dvě odchovankyně hrají za Písek v 1. lize starších dorostenek, pět holek hraje 1. ligu mladších dorostenek za Strakonice a čtyři mladší dorostenky nastupují za reprezentaci České republiky v plážové házené.

Sportovní osobností byl vyhlášen Miroslav Janovský (77 let), dlouholetý hráč basketbalu TJ Jitex Písek, letitý trenér, funkcionář a předseda klubu Sokol Sršni Písek. V současné době emeritní předseda klubu a stále věrný fanoušek.

Cenu čtenářů Deníku, kterou rozhodlo hlasování na našem webu, získala čtrnáctiletá Adéla Dostálová z Handball club Milevsko.

S některými vítězi jednotlivých kategorií přineseme podrobnější povídání.

Slavnostní vyhlášení moderoval David Kajtman a o hudební doprovod se postaralo Duo grazioso. Na flétnu hrála Anna Láchová a na klasickou kytaru Josef Žemlička.

Tradiční anketu vyhlašuje Česká unie sportu za mediální podpory Píseckého deníku už více než dvacet let. V uplynulých letech bylo slavnostní předání pohárů a cen součástí plesu sportovců, k čemuž by se organizátoři v budoucnu opět rádi vrátili.