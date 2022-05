Loni na podzim se na letovské křižovatce srazila tři nákladní vozidla. K nehodě došlo právě tak, že řidič kamionu přijíždějící od Orlíku nedal přednost nákladnímu automobilu jedoucímu od Písku. Vozidla byla navíc vymrštěna do protisměru, kde projížděl další kamion od Prahy. Dva ze tří řidičů se při bouračce zranili. Jen o pár týdnů dříve zde zemřeli muž a žena v osobním autě, když přejeli z neznámého důvodu do protisměru, kde se srazili s kamionem.

Dva osobní automobily se na křižovatce srazily na jaře 2019 a o rok dříve, v dubnu 2018, zde dokonce bourali mirovičtí dobrovolní hasiči, kteří jeli k zásahu. I když houkali, srazili se v křižovatce s dodávkou jedoucí od Písku. Tato nehoda si vyžádala několik zranění.

Dalším nebezpečným úsekem je silnice z Písku do Českých Budějovic. Podle jihočeského experta organizace BESIP Václava Kováře obecně silniční spojení krajské metropole a okresních měst v jižních Čechách neodpovídá na mnoha místech potřebám dnešní dopravy. "Na silnicích schází vhodná místa pro předjíždění," vysvětluje Václav Kovář, co z hlediska bezpečnosti neodpovídá na hlavních jihočeských komunikacích nárokům stále se zvyšujícího provozu.

Řidiči, kteří se pak dostanou do kolony vozidel nebo musí jet pomalu třeba za nákladním autem, proto mají jen krátký čas na předjetí a tím se mohou snadno dostávat do nebezpečných situací. Je to podle Václava Kováře případ v podstatě všech hlavních tahů z jihočeské metropole. "Na Jindřichův Hradec, na Český Krumlov, na Týn nad Vltavou nebo na Písek," vyjmenovává dopravní expert a dodává, že jedinou výjimkou je dálnice mezi Českými Budějovicemi a Táborem. Václav Kovář lituje, že například stavba D4 má zpoždění a neuvažuje se o jejím prodloužení za Písek směrem na České Budějovice. "Dálnice D4 tu měla být už deset let," říká Václav Kovář a doporučil by prodloužení dálnice vyměnit za plánované rozšíření trasy mezi Českými Budějovicemi a Pískem na uspořádání 2 + 1, jak je chystáno v příštích letech Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. I rozšíření na 2 + 1 bude ale podle Václava Kováře přínosem.