Točená zmrzlina všemožných příchutí a velikostí láká především na výbornou chuť a kvalitu. Na té si majitel provozovny zakládá. „Kromě vanilky si všechny příchutě děláme sami. Zmrzlina je domácí a vyráběná z kvalitních surovin," říká Karel Krejčík a ukazuje přitom trs zdravě vyhlížejících banánů. Ten den je jednou ze čtyř příchutí v nabídce právě banánová. „Jen čerstvé banány a smetana," krčí rameny a připravuje do kornoutku ochutnávku. Zmrzlina na první dojem klame barvou, kterou by člověk čekal žlutou. Chutná ale skvěle. „Neobsahuje žádná barviva. Umixujte si banány a podívejte, jakou budou mít za dvě hodiny barvu," vysvětluje zmrzlinář s tím, že například švestková vypadá spíš jako čokoládová.

V nabídce je ohromné množství příchutí. Každý den je vanilka, která je jednoznačně nejoblíbenější. Na předních příčkách se drží také čokoláda, míša či slaný karamel. V Čimelicích je na výběr z většího množství příchutí, ne všechno se dělají i v Písku. „V Čimelicích máme čtyři stroje, tedy i větší nabídku. Jinak je to ale stejná zmrzlina, stejné recepty, stejné chutě," podotýká Karel Krejčík, který za zavedenou značkou čimelické zmrzliny stojí. Vymýšlí příchutě, míchá a v Heydukově ulici také zmrzlinu točí.

Stane se, že se také některá příchuť nepovede? „Když dělám novou příchuť, jdu sem ráno o dvě hodiny dřív, zkouším, zachladím, dochutím a musí mi chutnat. Když mi nechutná, tak ji lidem nedám. Jednou se opravdu nepovedla, a to z fíků. To nešlo, a tak jsem ji vzal a vyhodil," vzpomíná. Do experimentů se ale nebojí pustit. „Příští týden bude v Čimelicích okurková a mrkvová. Okurkovou dokonce děláme naslano i nasladko," láká na neobvyklé příchutě.

V Čimelicích funguje oblíbená zmrzlinárna osmou sezonu, v Písku je teprve od loňského května. Ještě předtím dělal Karel Krejčík ve Strakonicích a ve Volyni. „Začínali jsme klasicky s opočenskou zmrzlinou, jako to dělá většina lidí, ale chtěli jsme zkusit něco víc," líčí začátky čimelické zmrzliny.

Loni fungovala Zmrzlina Fantazie v Heydukově ulici do listopadu, v Čimelicích však není neobvyklé prodávat točenou ani v prosinci. Do kdy přesně bude letos otevřeno, zatím není jasné. Důležitou roli hraje počasí.