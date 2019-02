Písecko – Do čtvrtka 10. ledna mohli zástupci sportovních klubů a oddílů na Písecku nominovat své favority do ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2018.

Ples sportovců Písek | Foto: Libuše Kolářová

Bojovat se bude v kategoriích děti do 15 let, junioři do 19 let, dospělí a týmy. Čtenáři Deníku navíc budou hlasovat o Hvězdu Deníku a Nejoblíbenější oddíl. První hlasovací kupon najdete v pondělním (14. ledna) vydání Píseckého deníku. Oceněna bude také některá významná osobnost, která se podílí či podílela na sportovním životě na Písecku.

Slavnostní vyhlášení ankety bude součástí plesu sportovců, který se uskuteční v pátek 15. února od 19 hodin v píseckém kulturním domě. Pořadateli jsou Písecký deník, Česká unie sportu a Centrum kultury města Písku.

Kompletní nominaci sportovců najdete na www.pisecky.denik.cz od pondělí 14. ledna, kdy se také spustí hlasování ve čtenářských kategoriích. O ostatních rozhodne odborná komise.

Ples sportovců bude moderovat Jan Smetana, sportovní komentátor České televize, a hrát bude milevská kapela Elizabeth. Nebude chybět tombola či občerstvení. Vstupenky můžete kupovat přes Centrum kultury města Písku.