Devět stovek navíc je v důchodu fajn. Sedmdesátiletý Ladislavz Českého Krumlova má oproti loňsku o 914 korun víc, takže disponuje 13 949 korunami. Stále ale pracuje na šestihodinový úvazekv jiném oboru než před důchodem.

„Bez přivýdělku bych měl velký problém uspokojit své zájmy, bydlím totiž sám v podnájmu. Ve dvou by to bylo snazší. Takže musím dělat, dokud mi bude zdraví sloužit,“ přibližuje Ladislav svou situaci. „Ale má osamělá kamarádka bere v šestaosmdesáti letech 10 300 korun, takže to nemá jednoduché,“ dodává s přesvědčením, že toho, kdo si ve stáří nemůže přivydělat, nečeká veselé období života.

Z 500 jihočeských členů českobudějovického Klubu Aktiv je jich podle dobrovolníka Františka Batysty na dvě stě dál naplno či v omezené míře pracujících. „Lékařky léčí i v sedmdesáti, zdravotní sestry zaskakují za nemocné kolegyně, učitelky rovněž nebo dělají asistentky pedagogů. Je mnoho živnostníků, kteří nadále podnikají,“ uvedl František Batysta.

Deset členek Aktiv Klubu, jež pracovaly např. jako účetní a žijí samy, chodí uklízet. Bez toho by neměly na živobytí, zaplacení nájmu. Do levnějších malometrážních bytů se přestěhovat nemohou, protože nejsou.