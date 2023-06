Skoro až jako prokletá by se dala označit unikátní venkovní výstava Energie a civilizace na promenádě před kulturním domem. Panely, které tu stojí teprve pár dní, se staly nejprve cílem vandalů, pak se na nich vyřádily i přírodní živly.

V současné době zbyly z výstavy Energie a civilizace jen rámy. Tisky se do nich ale vrátí. | Foto: Petra Měšťanová

Silný vítr poškodil ve středu 21. června odpoledne sedm tisků umístěných na panelech. Osmý panel byl poškozen předchozí den, když jím propadla jedna z kolemjdoucí trojice dívek.

Jak uvedla Jana Zedníková za společnost Medialogue, která výstavu zajišťuje, dnes byli na místě technici zjistit škody. „Panely před kulturním domem, do kterých se neopřel vítr, jsou v pořádku. Jsou velice bezpečné, mají i se závažím 250 kilogramů, ale vítr byl obrovský s téměř stokilometrovou rychlostí," poznamenala s tím, že nejpozději do středy 28. června bude výstava v původním stavu. Lidé si ji budou moct dál prohlédnout až do 9. července, jak bylo v plánu.

Kvůli pádu celých tabulí bylo poškozeno i několik solárních panelů, které tisky v noci osvětlovaly. Společnost Medialogue nechá výplně panelů s texty a fotografiemi znovu vyrobit. Opraví také solární panely.

Podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové začali situaci hned po větrném poryvu řešit pracovníci Centra kultury města Písek, kteří informovali organizátora výstavy a Městské služby Písek. Poškozené tisky se přemístily do zahrady kulturního domu, aby se předešlo případnému zranění.

V současné době je před kulturním domem třináct rámů a na promenádě tři – všechny jsou prázdné, bez tisků.

Písek se nechvalně proslavil už před dvěma lety, kdy výstavu Voda a civilizace předcházející té dnešní zničila parta mladíků. Způsobili škodu za desítky tisíc, případ řešila policie. Výstava letos stojí na stejném místě.