Etážové parkování by mohlo být cestou, jak elegantně vybruslit ze špatných podmínek parkování na sídlištích. Šlo by o jedno přistavěné patro, které zdvojnásobí kapacitu parkoviště. Jak uvedl starosta Písku Michal Čapek, pokud se to na Jihu podaří a osvědčí, mohla by následovat další sídliště. "Možnosti, jak řešit nedostatečné kapacity parkování na sídlištích, jsou omezené. Nemůžeme dělat podzemní parkoviště, ani extra vysoké parkovací domy. Tohle se zdá být dobrý kompromis, který nám pomůže navýšit počet stání na dvojnásobek a přitom se to nijak nedotkne obyvatel sídliště," míní starosta s tím, že v sousedním Německu jsou tyto stavby zcela běžné. U nás zatím příliš rozšířené nejsou, o čemž svědčí i fakt, že tu není moc firem, které by se tímto druhem staveb zabývaly.

Na sídlišti Jih by mělo vzniknout etážové parkoviště pro sto vozů. Finanční náklady se odhadují na 25 milionů korun. Zatím jde však pouze o odhad, podrobnější informace by měly vzejít právě z projektové dokumentace. Podle starosty je realizace velice jednoduchá a časově nenáročná. "Pokud by se to osvědčilo na Jihu, umím si představit podobné parkoviště také na Dukle," zmínil.

Vedení města spolu s odborem dopravy pracují paralelně na řešení dopravní situace na sídlišti Jih. Aby parkoviště s větší kapacitou neznamenalo větší dopravní zatížení lokality, řeší se možnost napojení parkoviště od Obchodní ulice a z druhé strany k Šarlatskému rybníku. V současné době je vše ve fázi výkupu potřebných pozemků.