Nadcházející letní sezony se provozovatelé v Českém Krumlově moc neobávají. Věří, že během léta turisté rádi přijedou. Nudit se rozhodně nebudou, Krumlov pro místní i návštěvníky připravuje spoustu atraktivních i kulturních akcí. Provozovatele znepokojuje však to, co přijde po ní.

„Současná návštěvnost Krumlova není velká radost, ale s hezkým počasím a akcemi, které se tu odehrávají, už to tu vypadá zase jako turistická destinace,“ konstatoval Miroslav Reitinger, jednatel městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond. „Víkendy jsou ohledně návštěvnosti hezké, problémem zůstávají všední dny. Ale je před námi období, kdy se i všední dny začnou zaplňovat a snad se alespoň hlavní sezona jakž takž vydaří. Máme pochopitelně určitou obavu. Uvědomujeme si, že nás nad vodou v poslední době držel domácí cestovní ruch a ten může být v letošním roce částečně oslaben. Protože našinec může již bez omezení cestovat do zahraničí a v určité příjmové skupině se mohou negativně projevit zvýšené náklady na běžný život. Situace se mění z týdne na týden. A jaké budou dopady, je těžké předvídat.“ Nicméně, jak zdůraznil Miroslav Reitinger, do nové sezóny je třeba jít s optimismem. Řada lidí v Krumlově pro to dělá spoustu věcí. „Třeba dámy z Destinačního managementu oblasti Český Krumlov (DMO) přivezly tento týden Stříbrný erb za druhé místo v soutěži nejlepší webové stránky v ČR. Myslím, že děláme v DMO v marketingu spoustu věcí, sezona v Krumlově bude plná zajímavých akcí. Věřím, že alespoň v těch čtyřech měsících bude mít cestovní ruch nějaký ekonomický výkon, který udrží podnikatele v určité kondici a pomůže překlenout toto nejednoduché období.“ Zájem o ubytování v Českém Krumlově je, podle ubytovatelů jsou rezervace zhruba do půlky září. „Je to ale už třetí sezona za sebou, kdy je všechno jinak,“ poznamenal Miroslav Reitinger. „Je třeba, aby se sezona ve městě už začala prodlužovat. Ty tři měsíce jsou pro řadu podniků hrozně málo, když musí udržet tým zaměstnanců po celý rok.“

Do Krumlova už se začínají vracet i cizinci, ale hodně pomaličku. Zavítají sem především Rakušané a Němci, dlouho se však nezdrží. Krumlov nyní může jenom vzpomínat na časy před pandemií, kdy do města přijížděly dva miliony návštěvníků ročně. Autobusový zájezd zavítá zatím také jen sem tam, přijíždějí především Češi po vlastní ose a tím roste tlak na parkování ve městě. „Proto jsme dokončili rozšíření parkoviště P3 u městského parku, kde jsme vytvořili 52 nových míst,“ sdělil Miroslav Reitinger. „Poptávka po nich od ubytovaných je velká. Čili poptávka po parkování v širším centru města výrazně vzrostla.“

Pohled provozovatelů služeb v turistickém ruchu na současnou návštěvnost Krumlova je různý. „Návštěvnost se zvedá, o víkendech už je to znát,“ podělila se o své zkušenosti průvodkyně Ivana Malináková, která se specializuje na české a německé turisty. „Občas nějaký ten bus sem zabloudí, ale tradiční busová turistika chybí. Přijíždějí většinou rodiny nebo menší skupinky, což v průvodcovství značně pociťujeme, neboť ti většinou zájem o prohlídky nemají. Doufáme, že to bude lepší.“

David Kopenec, majitel rodinné kavárny a cukrárny na náměstí, optimismem nepřekypuje. „Nezlepšilo se to. Návštěvnost je tristní. V týdnu úplně. Soboty špatné nejsou, ale to je jeden den v týdnu. Celková návštěvnost je hodně bídná. Podle mě zažijeme dobrou návštěvnost sedm týdnů během prázdnin, a pak to v Krumlově skončí.“

Zlom nastane od právě uplynulého víkendu, věřil ředitel Hotelů a restaurací Krumlov Petr Zemek. „Soudím tak podle obsazenosti našich ubytovacích zařízení a podle skladby hostů. Už máme docela pestrou skladbu včetně zahraniční klientely. Trochu mi to dodalo pozitivního myšlení. Další víkend na to docela dobře navazuje. A pak už jsou slavnosti růže, takže sezona by nemusela být špatná. Myslím však, že bude hodně krátká, tak do toho září, pak už nás asi nic velkého nečeká. A lidé také zřejmě budou méně utrácet. Soudím tak i podle rozhovorů s obchodníky po Latránu, kteří jsou rozčarovaní z toho, jak málo lidé kupují.“ Vzhledem k tomu, jak rostou náklady, byli nuceni zvednout ceny. „Jinak to nešlo,“ řekl Petr Zemek. „Nahoru šly nejenom energie, ale minimálně o dvacet procent i vstupní suroviny pro restaurace. My se snažili zdražit pouze o deset patnáct procent. Je tu velká konkurence, tak moc navyšovat ceny nemůžeme. Je to patová situace – zájem je menší, postelí v Krumlově je stejně a náklady šly nahoru. Všichni se snažíme z toho koláče něco utrhnout, abychom přežili.“

O kus dál – na Lipensku – je situace úplně jiná. „V našem hotelu u Horní Plané se toho, jak dopadne tento rok, naopak nebojím vůbec,“ dodal Petr Zemek. „Příroda návštěvníky láká, poptávka po apartmánech v přírodě je velká, tam bude rok velmi úspěšný. Myslím, že Lipno bude letos jasný vítěz.“