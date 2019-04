Kostelec nad Vltavou - Na Zelený čtvrtek přivítala Modrá knihovna děti z místní mateřské školy.

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Tímto odkazem se řídíme i my v mateřské škole a moc bychom si přáli, aby z našich dětí vyrostlo budoucích čtenářů co nejvíce. Proto jsme byli nadšeni, když nás knihovnice Lenka Žáková do knihovny pozvala. Děti se dozvěděly zajímavosti o knížkách, jak s nimi správně zacházet, poslechly si i pohádku O puntíkatém vajíčku, přednesly velikonoční koledy a nechybělo ani házení vajíček do velikonočního košíku. Děti byly z návštěvy knihovny nadšeny. Vždyť knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. (J. Ruskin).