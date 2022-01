Josef Pleskot stojí i za lávkou Dagmar Šimkové, která se klene přes Otavu v Písku a byla slavnostně otevřena 26. září 2018. Přiznal, že její projektování původně nechtěl přijmout. "Věděl jsem, že doma nikdo není prorokem. Přesvědčila mě moje žena a její rozhodné slovo: To musíš pro Písek udělat," řekl pro Čížovský kurýr Josef Pleskot.

Lávka zpočátku vyvolávala rozporuplné reakce, podle architekta jsou ale takové emoce naprosto v pořádku. "Protichůdné názory jsou legitimní a zdravé, pokud nejsou hloupé a zlé. Vysvětlil jsem, co jsem mohl. Kdo chtěl, pochopil, kdo nechtěl, zůstal v zákopu. Teď už lávka mluví sama za sebe. Ti, co po ní chodí, si ji velmi užívají. Ti, co si jí užívat nechtějí, po ní asi nechodí," konstatoval Josef Pleskot.

Převážnou většinu času tráví v Praze, kde vede svoji architektonickou kancelář AP atelier. „Moje kancelář má hodně úkolů a řeší velmi zajímavé problémy, u kterých není možné nebýt. Rádi bychom s mojí ženou trávili více společného času v Čížové. Oba jsme tam šťastni, jí se to ale prozatím daří lépe,“ dodal.

Když má známý architekt volno a dostane se do svého rodiště, rád chodí relaxovat do sadu na čížovský Petřín. „Do Bendy se rád vracím. Kdybych si tam nemohl odpočinout, byl bych o mnoho slabší a zranitelnější. Těší mě, že to tak vnímá i moje rodina. Jsme tam šťastní, i když bychom tam rádi pobývali mnohem více,“ posteskl si Josef Pleskot, který má na svém kontě přes stovku projektů po celé republice.

K nejoceňovanějším patří například přestavba bývalého průmyslového areálu Vítkovických železáren v Ostravě nebo tunel valem Prašného mostu na Pražském hradě.

