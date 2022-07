Český národní tým kuchařů se do srdce Evropské unie vypravil na pozvání velvyslance Jaroslava Zajíčka. „Jako národní tým jsme měli připravit to nejlepší z české kuchyně, vyslali jsme dokonce z ČR speciální auto plné lokálních surovin,“ popsal Martin Svatek.

Pokrmy připravovali pro všechny velvyslance evropských zemí v Evropské unii a další hosty, šlo celkem asi o 90 osob. „Vařili jsme typicky českou kuchyni, dělali jsme králíka, kachnu, hovězí roastbeef, připravovali jsme i lososa ale v českém duchu,“ popsal za tým šéfkuchař Svatek. Celkem šlo o pět hlavních chodů, čtyři předkrmy, saláty a dezerty. S přípravou pomáhal i šéfkuchař českého velvyslanectví.

Menu ve formě rautu posloužilo jako oběd, sami si ho prezentovali a servírovali přímo v Pražském domě a v jeho zahradách, do pokrmů aranžovali i květiny. „Hezké bylo, že si mě pan velvyslanec pamatuje a hned se ke mně hlásil. To mě opravdu potěšilo. Vzpomínal, jak za mnou chodil do restaurace U Kalicha,“ podotkl s tím, že už je to přes 20 let.

Češi zde nezapomněli ochutnat ani tradiční bruselské vafle, hranolky a třeba i speciality jako mořské plody a mušle.