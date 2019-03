V Debatních trámech písecké Sladovny se minulý týden konala další z řady veřejných diskuzí na téma budoucí podoby centra města. Revitalizace Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlých ulic je jednou z největších akcí následujících let, kterou však zdaleka ne všichni vítají. Především podnikatelé působící v centru bojují proti snížení parkovacích míst, které akce přinese. Kromě toho ale revitalizace slibuje i novou infrastrukturu, zeleň a příjemnější prostředí pro obyvatele a turisty.

Podnikatelé, kteří v létě roku 2016 dokonce iniciovali petici proti omezování parkování, míní, že kdo se do centra nedostane autem, nepřijde. To ale není pravda. Mnoho lidí zde bydlí či pracuje a určitě neparkuje celý den na náměstí. Spíš než na počtu stání bude záležet na systému parkování. Mělo by to fungovat tak, aby se každý do centra dostal, na nutnou dobu zaparkoval a brzy zase odjel. Posilovat parkovací plochy je třeba spíš v dochozí vzdálenosti. Kdo má v pořádku nohy a nevleče s sebou těžký nákup, určitě zvládne dojít od Výstaviště či od pošty. A těch několik lidí, kteří mají pádnější důvod než pohodlnost, by určitě zaparkovalo v centru i po revitalizaci.

Problém by byl úplný zákaz vjezdu aut do centra, ale takový záměr snad nikdo nemá. Ubrání několika stání určitě nikomu živnost nezničí. Jsou daleko horší věci, které musí podnikatelé ustát.