Teprve druhou odpočívku na jihočeské dálnici D3 začali stavět u Chotýčan na Českobudějovicku. Dosud je na jihočeském úseku D3 pouze jediná podobná oboustranná středně velká odpočívka, a to u Mitrovic. „Více než 60 kilometrů dálnice je tedy bez odpočívky,“ říká tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký a připomíná, že například řidiči kamionů ji mohou využít pro přestávky, které mají povinné. Nyní je ale v místě nutné počítat s omezením provozu při zúžení vozovky.

Vizualizace odpočívky na dálnici D3 u Chotýčan.Zdroj: ŘSD ČR

Stavba odpočívky bude vzdálena zhruba 450 metrů od obce Chotýčany celková plocha budoucích odpočinkových ploch se zázemím bude necelých 24 000 m2. S délkou přibližně 400 metrů a šířkou necelých 100 metrů. V prostoru odpočívek jsou navrženy i zálivy pro kontrolní stanoviště Policie ČR. Protože současný terén je v místě nad úrovní dálnice, bude nutné odbagrovat zeminu v objemu asi 250 000 kubíků.

MOL zaplatí skoro deset milionů

Během tohoto týdne došlo k zahájení prvních stavebních prací, zatím se týkají skrývky ornice. Rozsahem půjde o odpočívku střední velikosti s rozšířeným počtem stání pro nákladní vozidla. Na odpočívce je pak také vyhrazen prostor pro čerpací stanici. Stavba samotné čerpací stanice není součástí této akce. "Společnost, která bude na odpočívce čerpací stanici provozovat už byla nicméně také ve výběrovém řízení vybrána. S nejvýhodnější cenou uspěla v soutěži společnost MOL Česká republika.

Ta bude na místě řidičům poskytovat pohonné hmoty po dobu 20 let od uvedení odpočívky do provozu," uvedl Adam Koloušek z tiskového oddělení ŘSD. Společnost ročně zaplatí nájem zhruba pět milionů korun za stanici ve směru na České Budějovice a zhruba 4,8 milionů korun za stanici v opačném směru. Společně se zprovozněním odpočívky je ale zároveň předpokládáno zprovoznění čerpací stanice.

Celkový počet parkovacích míst na odpočívce bude po jejím dokončení následovný: nákladní vozidla: 40 vpravo, 40 vlevo; osobní vozidla: 45 vpravo, 45 vlevo; autobusy: 4 vpravo, 4 vlevo; vozidla s přívěsem, karavany, obytné vozy: 5 vpravo, 5 vlevo. Dále zde budou kontrolní stanoviště Policie ČR: 1 vpravo, 1 vlevo. Na obou stranách pak budou vybudována i dětská hřiště a odpočinkové zóny.

Světla konzultovali s astronomy

Parkoviště a průjezdné komunikace na odpočívce budou osvětleny LED svítilnami na 6 nebo 10 metrů vysokých stožárech. "V souvislosti s tím je nutné zmínit, že při plánování stavby a realizaci její vizualizace spolupracovalo ŘSD ČR s odbornou skupinou pro světelné znečištění České astronomické společnosti, aby se co nejvíce zamezilo světelnému smogu, který by mohl omezovat okolí," upozornil Adam Koloušek.

Stavba samotná se nachází mimo zastavěné území a její dopad na dopravu na dálnici D3 by neměl být výrazný. V současné chvíli je z důvodu provádění stavebních prací uzavřen odstavný a pravý jízdní pruh v obou směrech dálnice. Doprava je tak ve zhruba 200 metrů dlouhém úseku svedena pouze do levého jízdního pruhu. Výběrové řízení na stavbu s celkovým počtem 42 stavebních objektů, která bude realizována v režimu Design & Build vyhrála společnost STRABAG a.s. Ta pro Ředitelství silnic a dálnic postaví odpočívku Chotýčany za cenu 432 milionů korun bez DPH.