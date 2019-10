O byty je velká poptávka. V současné době jsou všechny obsazené.

Písek zvýší nájemné v městských bytech, a to o dvacet procent. U bytů první kategorie to bude dělat zdražení o 11 korun na metr čtvereční, cena tedy bude 66 korun za metr čtvereční za měsíc. Úpravu schválila rada města. „Zákon nám udává, že smíme zdražovat jen o dvacet procent, a to jednou za tři roky. Naposledy se nájemné navyšovalo v roce 2015, také o dvacet procent,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová.