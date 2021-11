Mezi prvními „kouzelné“ brýle nasadili studenti Střední průmyslové školy Třebíč a nemohli si návštěvu v zakázaných prostorách vynachválit. „Nejvíce mě zaujal pohled na chladící věž z výšky, a to stoupání,“ popsal své dojmy ze zážitku Adam Simandl.

Zpracování 17minutové virtuální prohlídky si pochvaloval i jeho spolužák Daniel Švejdík. „Bylo to parádní, fakt jsem si to užil. Líbilo se mi, že jsem se dostal na místa, kam normální člověk nemůže, klidně bych si to zkusil ještě jednou,“ hodnotil student třetího ročníku.

Člověk se podívá, kam chce

Jak přiblížila vedoucí Infocenter skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková, na Temelíně mají pro návštěvníky připraveno hned 40 kusů speciálních bezdrátových brýlí, které je přenesou do jaderného reaktoru, či skladu čerstvého paliva. „Náš průvodce je navíc oslovuje z různých místech a virtuální diváci mohou zkoumat prostory dle své libosti, rozhlížet se, a dokonce potkat i reálné pracovníky,“ popsala novinku.

Z reakcí lidí vědí, že největší zážitek je z návštěvy provozu, a to u jaderné elektrárny není z bezpečnostních důvodů možné. „U vodních elektráren můžeme ukázat turbínu i generátor, ale do reaktoru se fyzicky nepodívají,“ vysvětlila Bartůšková.

Unikátní pohledy

Virtuální procházka začíná klasicky na recepci průchodem bezpečnostní rámů. Potom se pokračuje do kontrolovaného pásma. „Se vším nám pomohly tzv. VR brýle, předtím jsme nejzajímavější prostory natočily speciální kamerou a vznikla komentovaná prohlídka, kterou přenáší. Vysvětlujeme tam například cestu paliva, unikátní pohled se naskytne například na technologii turbín,“ popsala.

V šatně se průvodce převleče do typického žlutého pracovního oděvu, provede virtuální pasažéry skladem čerstvého paliva, v reaktorovém sále pokračuje ve výkladu ze zavážecího stroje a tím divákům zprostředkuje unikátní pohledy do reaktoru i bazénu na použité palivo. V simulaci se lidé setkávají i s reálnými operátory.

Reálná návštěva

Zážitek se rovná opravdové návštěvě prostor. Brýle budou podle vedoucího komunikace Petra Šuleře součástí každé skupinové prohlídky Temelína. „Maximální kapacita je čtyřicet osob, vlastní simulaci bude předcházet úvodní výklad průvodkyň,“ uvedl nový koncept.

Program podle mluvčího Jaderného elektrárny Temelín Marka Svitáka tak celkově trvá asi hodinu. „Součástí je prohlídka informačního centra, kde jsou modely výrobního bloku, či areálu elektrárny. Vše na sebe navazuje, virtuální realita je spíše o momentu překvapení. Venku si mohou navíc projít naučnou ptačí stezku,“ doplnil informace.

Přísná opatření

Od minulého týdne platí zákaz exkurzí v areálu. A tak tato varianta může být příjemnou alternativou. V infocentru platí proticovidová opatření jako všude jinde. Návštěvníci musí prokázat bezinfekčnost některou z povolených variant – platný PCR test, očkování, či 180 dní od prodělání nemoci a po celou dobu pobytu nosit respirátor. „Brýle jsou po každém použití dezinfikovány a čištěny ve speciální dezinfekční komoře UV paprsky, která je certifikována speciálně na viry jako je covid-19,“ poznamenal Sviták.

Brýle budou časem cestovat

Bezdrátové VR brýle chtějí postupně představit dětem ve školách, nemocnicích i dětských domovech. „Až to situace dovolí, chceme zážitek zprostředkovat lidem napříč republikou i mimo Temelín, nechceme zapomenout ani na seniory v sociálních zařízení,“ uzavřela Kateřina Bartůšková. Skupina ČEZ nabízí školám i různé druhy distančních programů přes platformu Microsoft Teams. Jde například o projekt Virtuálně v elektrárně.

Přes 45 tisíc návštěvníků během pandemie navštívilo různé druhy virtuálních programů Temelína, z toho 15 tisíc sem zavítalo fyzicky. Infocentrum otevřelo až o prázdninách a od té doby zde bylo 13 tisíc návštěvníků. Před covidem sem zavítalo i 40 tisíc lidí. Temelín se tak může řadit mezi 10 nejnavštěvovanější objektů na jihu Čech, navíc se infocentrum nachází v historickém zámečku Vysoký hrádek.