Písek – Letošní rok bude v Písku z dopravního hlediska velice náročný. V prázdninovém týdnu se uzavřela sjezdová rampa z Burketovy ulice na České Budějovice a příští týden (v době od 11. do 15. března) přibude další komplikace.

Foto: Deník / Tomáš Januszek

V souvislosti s další etapou výměny parovodu za horkovod, do kterého se pustila Teplárna Písek, bude od poloviny příštího týdne uzavřena Nádražní ulice, a to v úseku od křižovatky se Zeyerovou ulicí po křižovatku se Sadovou ulicí. „Stavební práce zde potrvají přibližně do konce dubna, bude ovšem záležet i na počasí,“ uvedla mluvčí radnice Irena Malotová. Objízdná trasa povede okolními ulicemi.