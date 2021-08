Od začátku prázdnin navíc v lokalitě u chaty funguje i nové 3D bludiště, které je jediné svého druhu na jihu Čech. Tvoří ho kruhové přestupní domečky zavěšené na stromech, které propojují visuté lávky s překážkami ve výšce 3,5 a šest metrů nad zemí. „Lávky bludiště jsou ze všech stran chráněny proti pádu ochrannými sítěmi, a proto atrakce nevyžaduje žádné další jištění účastníků. Nástupní tunel i přestupní domečky tvoří konstrukce s vysokými stupni, která umožňuje plynulý a bezpečný vertikální pohyb, kde nehrozí žádný nekontrolovaný pád,“ uklidnil Miroslav Janovec ze zhotovitelské firmy Unipark a dodal, že 3D bludiště je určené pro všechny věkové kategorie. Užijí si ho děti, dospělí i aktivní senioři.

Atrakce je obsypaná malými návštěvníky v podstatě celý den. „Je to dobrý cíl vycházky a děti mají alespoň odměnu za tu dlouhou cestu sem do kopce,“ řekla paní Martina z Písku, která dorazila vyzkoušet 3D bludiště na Živec se svojí dcerkou. Do této lokality se kromě rodin a jednotlivců chodí bavit také děti z příměstských táborů. „Je to tady super, ale pro nás dost z ruky. Ujít z centra pět kilometrů pěšky je hlavně pro nejmenší děti docela náročné. Děti se tu ale hodně vyřádí a můžeme je nechat i bez nějakého jištění, protože atrakce jsou bezpečné,“ chválila si vedoucí tábora Kateřina Veličková.

Najdou se ale i nějaké ty mouchy. Návštěvníkům Živce chybí podle ankety v této lokalitě například odpadkové koše nebo toalety. Přilehlá chata je totiž otevřená jen několik dní v týdnu.