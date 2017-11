Na Výstavišti se bude parkovat za dva týdny

Písek - Oprava se prodloužila. Důvod? Špatné podloží.

Rekonstrukce parkoviště P1 na Výstavišti měla být původně hotová do 22. října. To se ale nepodařilo a společnost Casta, která ji provádí, požádalao prodloužení. Radní města žádosti vyhověli s tím, že důvod je opodstatněný. Zjistilo se, že je tady špatné podloží. „Spodní stávající vrstvy terénu mají malou nosnost, a tak bylo nutné přikročit k jejich stabilizaci pojivem,“ vysvětlil vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek Václav Filip.

Rekonstrukce by měla být hotová do 8. listopadu s tím, že doprava se sem pravděpodobně pustí až 15. listopadu. Do té doby se musí vyzkoušet technologie, která bude monitorovat obsazenost parkovacích míst a informovat řidiče. Cena rekonstrukce se oproti plánované částce navýšila o 750 tisíc korun, tedy na 13,5 milionu korun.