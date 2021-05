"Jedná se o prostor, který archeologickým průzkumem nikdy dotčen nebyl. Pokud bychom ho nechali rovnou vybagrovat, tak bychom mohli přijít o cenné artefakty," podotkl Jaroslav Jiřík, archeolog Prácheňského muzea.

Kostky na náměstí pracovníci muzea postupně rozebírají. Po jejich odstranění budou postupovat tradičními archeologickými metodami. "Na místě uděláme výkop takzvanou sondu. Postupuje se ručním nářadím po jednotlivých vrstvách a případné nálezy se budou dávat do speciálních sáčků kvůli jejich ochraně," vysvětlil archeolog.

Odborníci zatím netuší, co by na místě mohli najít. Dřívější nálezy ve městě jim ale dávají naději. "Pro nás je to zajímavé místo, protože se tu v raném novověku nacházel dešťový kanál, který odváděl vodu z náměstí mimo hradby. V roce 1794 po dešti byl v tomto kanále nalezen poklad zlatých a stříbrných mincí ze 14. až 18. století," uvedl Jaroslav Jiřík. V roce 2016 objevili archeologové v sousedství dominikánského kláštera pozůstatky raně středověké keramiky z 10. století a nelze vyloučit, že osada pokračovala do prostoru Velkého náměstí. Archeolog Jaroslav Jiřík ale upozornil, že v místě průzkumu také nemusí být vůbec nic.

Archeologické práce budou na Velkém náměstí probíhat několik týdnů. Radnice žádá řidiče i občany o zvýšenou opatrnost v místě průzkumu a děkuje za pochopení.