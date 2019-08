Vlksice - Open air festival Vlksice Kašpar se uskuteční o dvou nadcházejících víkendech.

Představení Kytice s Janem Potměšilem. | Foto: Archiv Divadla v Celetné

Divadelní spolek Kašpar se už po čtrnácté chystá na středověkou tvrz do Vlksic. V Erbenově Kytici, která se zde hraje už tento pátek a sobotu, diváci uvidí také herce Jana Potměšila. „Párkrát do roka zde pořádáme akce. Nejen místní se sem naučili chodit. Venkovní představení má úplně jiný náboj. Postupně se stmívá, někdy máme nad hlavou hvězdné nebe, někdy se honí mraky, ale pokaždé se pracuje s jinou atmosférou. Je to vzrušující. Srdečně všechny zvu,“ řekl Jan Potměšil.