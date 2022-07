Od 9. do 11. července se pracuje v úseku před křižovatkou ulic Harantova x Budějovická x Purkyňova. Komunikace je zatím průjezdná. Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, uzavřena bude od úterý 12. července do 12. srpna část Budějovické ulice, a to v úseku od křižovatky s Harantovou po křižovatku s ulicí Komenského. "Objízdná trasa povede ve směru ulic Harantova – Purkyňova – Zeyerova – Nádražní – Budovcova – Budějovická a v opačném směru," informovala mluvčí s tím, že v této době bude dočasně zrušena zastávka MHD Velké náměstí. Zastávku v Budovcově ulici pak nahradí zastávka v Zeyerově ulici a na Husově náměstí (u Okresní správy sociálního zabezpečení). Uzavírkou budou dotčeny linky číslo 1, 2, 3, 5 a 6.