Zhruba polovina dětí z prvního stupně využije možnost vrátit se od pondělí do školních lavic. ZŠ Jana Husa Písek očekává 214 dětí. Celkem jich na první stupeň chodí 406. Kromě malých dětí navštěvuje školu také šedesát z celkových osmdesáti deváťáků. „Důvodem je jednak příprava na přijímací zkoušky, ale jednak také to, že konec devítky už si žáci opravdu užívají a nechtějí o něj přijít. Rádi bychom pro ně udělali aspoň některé akce, které děláme běžně, jako stavění májky, sportovní den nebo rozloučení,“ poznamenal ředitel školy Jan Adámek.

Děti na prvním stupni budou rozděleny do 17 skupin. Využijí se třídy po celé škole, resp. ty, které vyhovují. V některých se budou žáci i stravovat.

Na ZŠ Protivín by mělo v pondělí dorazit 96 dětí z prvního stupně. Celkem jich je 210, takže se jedná o necelou polovinu. Deváťáků chodí do školy třicet, a to dvakrát týdně od 11. května. „Nastupují v 8.30, aby se nepotkávali s malými dětmi. Mají jinak i přestávky,“ uvedla ředitelka školy Tamara Vojtěchová. Děti se budou učit jen dopoledne.