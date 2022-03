Řidiči se musí připravit na podobné dopravní omezení jako loni, tedy svedení provozu do jednoho pruhu v každém směru.

Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek měl být podle původních předpokladů kompletně opravený do konce loňského listopadu. Nastaly však komplikace, se kterými nepočítala projektová dokumentace. Některé sjezdy bylo nutné kvůli zhoršeným podkladním vrstvám předělávat, musela se v těchto úsecích použít jiná technologie a tím došlo ke zdržení zhruba o měsíc. Vzhledem k tomu, že by se tak muselo pracovat až do Vánoc, čemuž nepřálo počasí, rozhodlo se o přerušení.

V dubnu by se mělo začít pracovat na zbývajícím úseku komunikace I/20 až po sjezd na Tábor. Podle informací mluvčího českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška se uzavírka nedotkne obslužnosti pro linky a spoje veřejné linkové dopravy autobusového nádraží v Písku. "Uzavírkou však bude dotčena MHD Písek. Nastanou změny ve vedení tras jednotlivých linek a spojů, nebude se ale měnit dopravní obslužnost stávajících zastávek," doplnil Adam Koloušek s tím, že jde o linky č. 365001, 365003, 365005 a 365006.

Na průtahu Pískem se kromě frézování povrchu silnice také mění svodidla, odstraňuje přebytečná zeleň i upravuje odvodnění. Celá akce vyjde na více než 108 milionů korun.