Na Písecku kandiduje nejvyšší procento důchodců na jihu Čech

Písecko – Poslanec, podnikatel, starostka, místostarosta, geodet, IT specialista, pojišťovací makléř a tři ředitelé – Diakonie, elektrárny a obchodní společnosti. To jsou lidé, kteří vedou do volebního boje deset stran a hnutí kandidujících v Písku.

Volby. Ilustrační. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Sedm z deseti lídrů je navíc v tomto volebním období členem zastupitelstva města. Nejsilnější zastoupení současných zastupitelů má kandidátka Pro Písek, což je sdružení stran TOP 09, Volba pro město a hnutí Jihočeši 2012. Je jich tady devět. Sedm současných zastupitelů je pak na kandidátní listině ČSSD. Jak ukazuje přiložený graf, nejvíce kandidátů z celého Písecka uvedlo do kolonky povolání podnikatel, živnostník, majitel či OSVČ. Celkem jich je mezi kandidáty 273, tedy 13,96 procenta. Je to o něco méně než v celokrajských číslech, kde podnikatelé a živnostníci mají 14,61 procenta. Na druhém místě za Písecko jsou důchodci, kterých kandiduje 226, tedy 11,55 procenta. Tento podíl je nejvyšší z celého Jihočeského kraje. Celkově za kraj je penzistů na kandidátkách 9,74 procenta. Na kandidátkách se objevuje také hodně techniků, a to 112. Do voleb na Písecku jde také 89 učitelů, 86 řidičů, 67 dělníků, 50 zdravotních sestřiček a bratrů, 45 starostů, 23 lékařů a 21 maminek na mateřské dovolené. Nebojí se ale ani mladí. Kandiduje 37 studentů.

Autor: Lucie Kotrbová